Житель Мурманска, который убил знакомого и отправил фото тела другу, предстанет перед судом

6 Март 2020 2020-03-06T13:40:48+03:00

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Мурманчанина, не сдержавшего гнев в пылу ссоры, ждет суд. Напомним: в декабре прошло года 25-летний житель областного центра в доме на улице Подгорной убил своего 35-летнего приятеля. Злоумышленник бросал в него все, что попадалось под руку, даже обогреватель. От полученных травм мужчина скончался. После случившегося испуганный молодой человек отправил фотографию трупа своему знакомому, который и вызвал полицию.

Следователи установили причастность мурманчанина к совершению преступления. Тот во всем признался, рассказав, что погибший приятель его оскорбил и ударил. Это стало причиной конфликта. В итоге, молодого человека заключили под стражу.

- Сейчас расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» завершено. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

За свое преступление местному жителю может грозить до 15 лет лишения свободы.

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