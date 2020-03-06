2020-03-06T13:40:48+03:00
Происшествия

Житель Мурманска, который убил знакомого и отправил фото тела другу, предстанет перед судом

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Конфликт между северянами привел к непоправимым последствиям. Фото: СУ СКР по МОКонфликт между северянами привел к непоправимым последствиям. Фото: СУ СКР по МО
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Мурманчанина, не сдержавшего гнев в пылу ссоры, ждет суд. Напомним: в декабре прошло года 25-летний житель областного центра в доме на улице Подгорной убил своего 35-летнего приятеля. Злоумышленник бросал в него все, что попадалось под руку, даже обогреватель. От полученных травм мужчина скончался. После случившегося испуганный молодой человек отправил фотографию трупа своему знакомому, который и вызвал полицию.

Следователи установили причастность мурманчанина к совершению преступления. Тот во всем признался, рассказав, что погибший приятель его оскорбил и ударил. Это стало причиной конфликта. В итоге, молодого человека заключили под стражу.

- Сейчас расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» завершено. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

За свое преступление местному жителю может грозить до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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