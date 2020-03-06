2020-03-06T11:45:08+03:00
Общество

В Кабо-Верде попробуют обжаловать приговор мурманским морякам, обвиненным в контрабанде кокаина

Капитан судна Eser получил 12 лет тюрьмы, экипаж - 10
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Моряки из Мурманска считают приговор несправедливым. Фото: архив Алексея ВеллераМоряки из Мурманска считают приговор несправедливым. Фото: архив Алексея Веллера
Изменить размер текста:

Неделю назад в африканской республике Кабо-Верде вынесли приговор морякам из Мурманска. В январе прошлого года их задержали после того, как на судне Eser (шло под панамским флагом, но экипаж был из России) нашли почти 9,5 тонн кокаина.

Наших земляков обвинили в контрабанде наркотиков. Капитан сухогруза получил 12 лет тюрьмы, остальные - 10 лет. Срок впечатляет, но мог быть еще больше - суд снял обвинения по статье об организованном преступном сообществе, что по местному законодательству является более тяжелым обвинением.

Неделю от моряков не было вестей. И теперь молчание прервал депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер.

- На сегодняшний день решение в письменном виде пока судом не выдано. По законам Кабо-Верде, на эту процедуру отводится 15 дней, и они еще не истекли. В связи с этим пока невозможно проанализировать все детали и аспекты решения суда первой инстанции, - сообщил Алексей Борисович. - Плохим результатом является то, что по статье контрабанда наркотиков судом назначены практически максимальные сроки наказания.

В данный момент уже принято решение, что приговор суда будут обжаловать в первой инстанции. Об экстрадиции моряков на Родину пока говорить рано - этот вопрос парламентарий называет очень деликатным.

- В настоящий момент здоровье и физическое состояние наших ребят нормальное, чего нельзя сказать о состоянии моральном! Они считают приговор очень жестким и несправедливым! - пояснил депутат.

В конце марта Алексей Веллер приедет в Мурманск и встретится с родственниками моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманские госавтоинспекторы показали школьникам страшные видео с мест ДТП
Житель Мурманска, который убил знакомого и отправил фото тела другу, предстанет перед судом
Маленьким северянам со спинальной мышечной атрофией оплатят лечение из бюджета Мурманской области
В Кабо-Верде попробуют обжаловать приговор мурманским морякам, обвиненным в контрабанде кокаина
В Мурманский онкодиспансер купят аппарат для удаления опухоли без операции
Летом в Мурманске реконструируют три сквера
Кольский залив в Мурманской области очистят от старых затонувших судов
Пять 14-этажных домов: до 2023 года в Больничном городке в Мурманске хотят построить 35 тысяч квадратных метров жилья
Женщины в Мурманской области в среднем живут до 77 лет
В Мурманске задержали водителя-наркомана, лишенного водительских прав
В Заозерске на чертежную мастерскую установили купол и крест
В Мурманской области высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
Жители Мурманска пытались спасти бездомных собак, а создали ловушку для людей
Жительница Мончегорска зарезала своего мужа в День защитника Отечества
Рыбак из Ловозера спас знакомого, а тот украл у него 6 тысяч рублей и потратил их на спиртное
Летом 2020 года на Черном море отдохнут более тысячи детей из Мурманской области
В Заполярье собираются запустить электричку от Мурманска до Кандалакши
В Мурманске хозяева оставили кошку и таксу на растерзание псам
И суток не прошло: Дорогу на Териберку закрыли
В Североморске надышавшегося газом из баллончика подростка увезли в больницу