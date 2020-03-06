В Кабо-Верде попробуют обжаловать приговор мурманским морякам, обвиненным в контрабанде кокаина

6 Март 2020 2020-03-06T11:45:08+03:00

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Неделю назад в африканской республике Кабо-Верде вынесли приговор морякам из Мурманска. В январе прошлого года их задержали после того, как на судне Eser (шло под панамским флагом, но экипаж был из России) нашли почти 9,5 тонн кокаина.

Наших земляков обвинили в контрабанде наркотиков. Капитан сухогруза получил 12 лет тюрьмы, остальные - 10 лет. Срок впечатляет, но мог быть еще больше - суд снял обвинения по статье об организованном преступном сообществе, что по местному законодательству является более тяжелым обвинением.

Неделю от моряков не было вестей. И теперь молчание прервал депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер.

- На сегодняшний день решение в письменном виде пока судом не выдано. По законам Кабо-Верде, на эту процедуру отводится 15 дней, и они еще не истекли. В связи с этим пока невозможно проанализировать все детали и аспекты решения суда первой инстанции, - сообщил Алексей Борисович. - Плохим результатом является то, что по статье контрабанда наркотиков судом назначены практически максимальные сроки наказания.

В данный момент уже принято решение, что приговор суда будут обжаловать в первой инстанции. Об экстрадиции моряков на Родину пока говорить рано - этот вопрос парламентарий называет очень деликатным.

- В настоящий момент здоровье и физическое состояние наших ребят нормальное, чего нельзя сказать о состоянии моральном! Они считают приговор очень жестким и несправедливым! - пояснил депутат.

В конце марта Алексей Веллер приедет в Мурманск и встретится с родственниками моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU