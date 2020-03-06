2020-03-06T09:41:18+03:00
Общество

Летом в Мурманске реконструируют три сквера

Жителей города просят изучить проекты
Мария ПАШЕНКОВА
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Три сквера преобразятся в Мурманске в этом году. Фото: nashsever51.ruТри сквера преобразятся в Мурманске в этом году. Фото: nashsever51.ru
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В этом году сразу в нескольких муниципалитетах Мурманской области будут воплощать интересные проекты благоустройства. Напомним: три из них выиграли во всероссийском конкурса и получат поддержку из федерального бюджета.

Впрочем, еще три финалиста этого соревнования тоже не останутся в стороне - их рублем поддержит правительство региона. Кстати, Мурманска нет ни в числе первых, ни в числе последних. Значит ли это, что в нашем городе ничего благоустраивать не будут? Вовсе нет!

В ближайшее время в министерстве градостроительства и территориального развития обещали преставить проект преображения улицы Самойловой (ее хотят превратить в пешеходную зону, удобную для ярмарок).

- Также летом в Мурманске будут благоустроены три зеленых зоны: на проезде Ледокольный, аллея на улице Героев-североморцев и на улице Капитана Копытова, - сообщила министр градостроительства и территориального развития Ольга Вовк.

Северян просят изучить проекты на портале "Наш Север".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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