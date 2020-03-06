Летом в Мурманске реконструируют три сквера

6 Март 2020 2020-03-06T09:41:18+03:00

Три сквера преобразятся в Мурманске в этом году. Фото: nashsever51.ru

Изменить размер текста: A A

В этом году сразу в нескольких муниципалитетах Мурманской области будут воплощать интересные проекты благоустройства. Напомним: три из них выиграли во всероссийском конкурса и получат поддержку из федерального бюджета.

Впрочем, еще три финалиста этого соревнования тоже не останутся в стороне - их рублем поддержит правительство региона. Кстати, Мурманска нет ни в числе первых, ни в числе последних. Значит ли это, что в нашем городе ничего благоустраивать не будут? Вовсе нет!

В ближайшее время в министерстве градостроительства и территориального развития обещали преставить проект преображения улицы Самойловой (ее хотят превратить в пешеходную зону, удобную для ярмарок).

- Также летом в Мурманске будут благоустроены три зеленых зоны: на проезде Ледокольный, аллея на улице Героев-североморцев и на улице Капитана Копытова, - сообщила министр градостроительства и территориального развития Ольга Вовк.

Северян просят изучить проекты на портале "Наш Север".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU