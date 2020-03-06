2020-03-06T16:31:08+03:00
Общество

Женщины Мурманской области хотят работать бухгалтерами, управленцами и страховщиками

Но не редко северянки ищут вакансии няни и домработницы
Лидия АРСТОВА
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Северянки очень любят работать бухгалтерами.Северянки очень любят работать бухгалтерами.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Грустно, но факт: рассматривая на роль будущего работника двух разнополых кандидатов, работодатель скорее сделает выбор в пользу мужчины. А что? В классическом варианте российского общества в декрет не уйдет и на больничных с ребенком пропадать не будет.

Ситуация не меняется, учитывая даже то, что в России с 2013 года в объявлениях о вакансиях официально запрещено указывать любые дискриминационные требования к соискателям: пол, возраст, семейное положение и другие «пунктики», не связанные с профессиональными качествами кандидатов.

Но по данным опроса службы исследований HeadHunter, подавляющее большинство работодателей (96%) все-таки делали выбор в пользу определенного пола. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, в каких сферах открыто наибольшее количество резюме женщин в Мурманской области, на какую заработную плату рассчитывают северянки.

Самая популярная сфера - бухгалтерия (на 90% «женских» резюме приходится 10% «мужских»). Нередко ищут вакансию по управлению персоналом (85%), консультирования (81%), а также в профессиональных областях страхования (80%), среди административного персонала – это офис-менеджеры, делопроизводители, секретари (79%). Женщины хотят работать и в роли домашнего персонала, в их числе репетиторы, домработницы, няни (84%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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