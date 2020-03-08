2020-03-08T01:34:53+03:00
Общество

В мурманском Центре занятости молодых мам научат искать работу

Среди мероприятий «Мама учится» - тренинг «Возвращение к работе»
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Женщинам ответят на все вопросы трудоустройства, а также о временной работе и самозанятости.Женщинам ответят на все вопросы трудоустройства, а также о временной работе и самозанятости.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Войти в привычную колею после длительного декретного отпуска – задача не из простых. Тем более, совсем не по щелчку пальцев молодая мама сможет найти себя в профессиональном поле, если не работала до беременности. С такой проблемой сталкивается не маленькое число родительниц. В связи с этим, в Центре занятости Мурманска состоится информационный день «Мама учится» для женщин с детьми дошкольного возраста.

Организаторы мероприятия нацелены оказать помощь мамам, которые не состоят в трудовых отношениях и обратились в службу занятости. Участникам расскажут о проекте повышения квалификации «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Женщинам ответят на все вопросы трудоустройства граждан, а также о временной работе и самозанятости. Также в этот день желающие могут пройти бесплатный психологический тренинг «Возвращение к работе», где научат искать работу, составлять резюме и рассказывать о себе на собеседовании.

Все мероприятия информационного дня «Мама учится» состоятся с 11.00 до 13.00 по адресу: Мурманск, улица Академика Книповича, 48.

По телефону (8152) 23-52-46 будет работать «Горячая линия» по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного образования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Североморска, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, поставили диагноз
В мурманском Центре занятости молодых мам научат искать работу
Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мурманская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству цветочных магазинов
Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале
Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана
«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке
Мурманские госавтоинспекторы вместе со школьниками поддержали мировой флешмоб «Тетрис»
Женщины Мурманской области хотят работать бухгалтерами, управленцами и страховщиками
Житель Алакуртти избил жену кулаками по лицу и голове
Недетские шалости: в Апатитах подростки ночью проникли в школу и навели «порядки»
150 ветеранов Великой Отечественной войны из Мурманской области получат по 85 тысяч рублей