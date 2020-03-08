В мурманском Центре занятости молодых мам научат искать работу

8 Март 2020 2020-03-08T01:34:53+03:00

Женщинам ответят на все вопросы трудоустройства, а также о временной работе и самозанятости. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Войти в привычную колею после длительного декретного отпуска – задача не из простых. Тем более, совсем не по щелчку пальцев молодая мама сможет найти себя в профессиональном поле, если не работала до беременности. С такой проблемой сталкивается не маленькое число родительниц. В связи с этим, в Центре занятости Мурманска состоится информационный день «Мама учится» для женщин с детьми дошкольного возраста.

Организаторы мероприятия нацелены оказать помощь мамам, которые не состоят в трудовых отношениях и обратились в службу занятости. Участникам расскажут о проекте повышения квалификации «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Женщинам ответят на все вопросы трудоустройства граждан, а также о временной работе и самозанятости. Также в этот день желающие могут пройти бесплатный психологический тренинг «Возвращение к работе», где научат искать работу, составлять резюме и рассказывать о себе на собеседовании.

Все мероприятия информационного дня «Мама учится» состоятся с 11.00 до 13.00 по адресу: Мурманск, улица Академика Книповича, 48.

По телефону (8152) 23-52-46 будет работать «Горячая линия» по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного образования.

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