В Мурманский онкодиспансер купят аппарат для удаления опухоли без операции

6 Март 2020 2020-03-06T10:33:48+03:00

Сейчас аппараты для брахитерапии есть только в крупных медицинских центрах, но не в Мурманске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Техника за 60 миллионов рублей сейчас есть только в крупных медицинских центрах

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Онкология – одно из самых страшных заболеваний человечества. В наши дни на борьбу с ней тратится много сил и средств, в том числе научные достижения позволили создать технику для удаления опухоли без операции. Такой аппарат для брахитерапии приобретут для Мурманского онкологического диспансера. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Начальная цена контракта - почти 61 миллион рублей.

- Брахитерапия - один из методов лучевой терапии. Ее принцип заключается в излучателе, мелкие частицы которого через иглу внедряются в узел опухоли. Чаще всего оборудование используют для лечения онкологии предстательной железы. Но границы расширяются, и уже ведутся разработки для лечения рака легких, молочной и щитовидной желез и других видов онкологии, - поделился с «КП» врач-онколог Мурманского онкологического диспансера Вячеслав Добров.

Врач отметил, что подобная аппаратура для региональных лечебных учреждений не частое явление.

- Плюс брахитерапии в том, что лечение проходит без операции. То есть благодаря этому методу повреждается небольшое количество окружающих опухоль тканей, это значительно расширяет возможности лечения. Такие аппараты в настоящий момент есть только в крупных медицинских центрах в больших городах, - поясняет Вячеслав Добров.

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ИСТОЧНИК KP.RU