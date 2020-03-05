2020-03-05T17:40:15+03:00
Общество

Женщины в Мурманской области в среднем живут до 77 лет

А всего в заполярном регионе – 388 тысяч северянок
Наталья ЛОБАНОВА
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52% населения Заполярья - женщины. Фото: Мурманскстат.52% населения Заполярья - женщины. Фото: Мурманскстат.
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Совсем скоро наступит долгожданный весенний праздник 8 Марта. Мурманскстат подготовило к этому светлому дню интересный материал – ведомство составило статистический портрет представительниц прекрасной половины человечества, живущих в Мурманской области.

- На 2019 год в заполярном регионе проживало 388,4 тысячи женщин, что составляет 52% от общей численности населения кольского края. Перевес обусловлен большей продолжительностью жизни северянок: они живут в среднем 77 лет, что на 11 лет больше, чем мужчины. Средний возраст наших землячек – 42 года, - отмечает Мурманскстат.

Больше всего женщины предпочитают работать в области образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг. 183 тысячи жительниц Заполярья занято в экономике региона. У большинства из них – среднее профессиональное образование.

Кстати, рожают наши землячки не так часто. В основном число рождений на одну северянку составляет полтора ребенка.

Напомним: к 23 февраля подобный среднестатистический портрет Мурманскстат составлял и для мужчин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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