Женщины в Мурманской области в среднем живут до 77 лет
Совсем скоро наступит долгожданный весенний праздник 8 Марта. Мурманскстат подготовило к этому светлому дню интересный материал – ведомство составило статистический портрет представительниц прекрасной половины человечества, живущих в Мурманской области.
- На 2019 год в заполярном регионе проживало 388,4 тысячи женщин, что составляет 52% от общей численности населения кольского края. Перевес обусловлен большей продолжительностью жизни северянок: они живут в среднем 77 лет, что на 11 лет больше, чем мужчины. Средний возраст наших землячек – 42 года, - отмечает Мурманскстат.
Больше всего женщины предпочитают работать в области образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг. 183 тысячи жительниц Заполярья занято в экономике региона. У большинства из них – среднее профессиональное образование.
Кстати, рожают наши землячки не так часто. В основном число рождений на одну северянку составляет полтора ребенка.
Напомним: к 23 февраля подобный среднестатистический портрет Мурманскстат составлял и для мужчин.
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