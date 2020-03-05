В Мурманске задержали водителя-наркомана, лишенного водительских прав
Мартовской ночью сотрудникам ГИБДД по Мурманской области попался водитель "ВАЗа", который неадекватно вел себя на дороге. Оно и понятно, ведь мужчина был явно под действием каких-то веществ. К счастью, совершить аварию он не успел.
- Когда мужчину проверяли на содержание алкоголя в организме, процедура показала отрицательный результат. Тогда нарушителя отвезли в медучреждение для освидетельствования на наркотическое опьянение. Тест оказался положительным, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Кроме того, выяснилось, что раньше мужчина неоднократно попадал в поле зрения инспекторов. В октябре 2017 года автолюбитель привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда ему назначили год лишения свободы и конфисковали водительские права на 3 года. Видимо, даже такие меры на беспечного северянина не подействовали.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Дело направлено в суд для принятия решения. Теперь мужчине грозит более суровое наказание.
Водителя отстранили от управления машиной, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
В Мурманске задержали водителя-наркомана.Автор: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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