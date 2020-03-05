2020-03-05T18:09:22+03:00
Общество

Кольский залив в Мурманской области очистят от старых затонувших судов

Также решено ликвидировать самую большую свалку за полярным кругом
Наталья ЛОБАНОВА
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Экологические инициативы губернатора региона нашли поддержку на федеральном уровне. Фото: правительство МОЭкологические инициативы губернатора региона нашли поддержку на федеральном уровне. Фото: правительство МО
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и обсудил с ним возможность господдержки по избавлению кольского края от старых свалок.

- Глава региона затронул необходимость ликвидировать самую крупную за полярным кругом свалку площадью 35 гектаров, которая находится в Дровяном. Губернатор попросил министра включить это место в федеральный проект «Чистая страна». Дмитрий Кобылкин поддержал столь полезную инициативу, и, если решение по заявке будет положительным, в 2021-2024 годах из федерального бюджета будут выделены деньги на устранение свалки, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

На совещании также обсудили очистку Кольского залива от затопленных старых судов, которых насчитывается на дне водоема около сотни. К слову, избавить залив от ржавых лодок собирались еще в 2016 году, часть судов подняли, но дело в гору не пошло.

Губернатор указал на особую значимость этой идеи для экологического благополучия жителей и водной среды региона. По его словам, ликвидация затонувших кораблей позволит убрать экологические риски и наладить судоходство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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