В Мурманской области высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

5 Март 2020 2020-03-05T14:21:02+03:00

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы организуют международную акцию «Сад памяти». Цель ее очень важная и благородная - высадить по всей стране 27 миллионов деревьев, дабы не забывать о подвигах такого же огромного числа погибших на войне.

Первый Сад памяти появится в Крыму в середине марта. Далее инициативу подхватят в других регионах, особое внимание акции будут уделять города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести и славы. Завершится масштабное мероприятие 22 июня.

- Кольский край тоже присоединяется к акции. Поучаствовать в кампании по высадке деревьев может любой желающий северянин. С местоположением площадок мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте, - отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU