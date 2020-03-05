В Мурманской области высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы организуют международную акцию «Сад памяти». Цель ее очень важная и благородная - высадить по всей стране 27 миллионов деревьев, дабы не забывать о подвигах такого же огромного числа погибших на войне.
Первый Сад памяти появится в Крыму в середине марта. Далее инициативу подхватят в других регионах, особое внимание акции будут уделять города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести и славы. Завершится масштабное мероприятие 22 июня.
- Кольский край тоже присоединяется к акции. Поучаствовать в кампании по высадке деревьев может любой желающий северянин. С местоположением площадок мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте, - отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.
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