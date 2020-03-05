Жительница Мончегорска зарезала своего мужа в День защитника Отечества

5 Март 2020 2020-03-05T14:16:11+03:00

За свое преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы

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Праздник по случаю Дня защитника Отечества в этом году стал последним для жителя Мончегорска. Вместо традиционных одеколона и носков северянин получил «в подарок» удар ножом от своей жены.

По данным следствия, вечером 23 февраля в доме на проспекте Металлургов в Мончегорске супружеская пара распивала спиртное. Внезапно между 53-летним мужчиной 50-летней женщиной вспыхнула ссора, и разозлившаяся жена схватилась за кухонный нож, ударив им супруга в грудь и туловище. От полученных ранений тот скончался на месте. Северянка сама вызвала скорую, но медикам сообщила, что не знает, кто убил ее мужа.

- После работы с мончегоркой она все же созналась следователю в том, что сама виновата в случившемся. Сейчас назначена судебно-медицинская, судебно-биологические и дактилоскопические экспертизы, допрашиваются свидетели, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека». За совершение этого преступления ей грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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