2020-03-05T12:55:49+03:00
Общество

Летом 2020 года на Черном море отдохнут более тысячи детей из Мурманской области

Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, поедут в Геленджик и Туапсе
Наталья ЛОБАНОВА
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На детские путевки выделили 61,4 миллиона рублей из регионального бюджета.На детские путевки выделили 61,4 миллиона рублей из регионального бюджета.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Юные жители Мурманской области совсем скоро смогут понежиться на солнышке и искупаться в Черном море. На летних каникулах ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отвезут в Краснодарский край, в оздоровительные лагеря.

- Место оказания услуг - детские санаторно-оздоровительные учреждения, расположенные на побережье Черного моря на территории Туапсинского и Геленжикского районов, - говорится в тендере на официальном сайте госзакупок.

В Геленджик отправятся на три недели 660 детей, а в Туапсе – 564. Всего будут организованы четыре смены с мая по август. Известно, что ребята поедут отдыхать не раньше 25 мая, ведь сначала нужно закончить учебный год.

Всего из бюджета заполярного региона на путевки юным северянам выделили 61,4 миллиона рублей. Заказчиком выступил Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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