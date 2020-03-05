И суток не прошло: Дорогу на Териберку закрыли

5 Март 2020 2020-03-05T11:12:05+03:00

Накануне дорожники вычистили трассу, но непогода свела их труды на нет. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Трассу замело так, что решившие проскочить автопутешественники, были вынуждены вернуться в село

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- Днем 5 марта на юге и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный снег, местами сильный ветер, метель, - такие сообщения утром разослало МЧС по Мурманской области северянам.

Однако непогода успела зацепить и север Кольского полуострова. В первую очередь, по традиции досталось побережью Баренцева моря, дорогу на которое открыли всего 21 час назад. Но погода внесла свои коррективы, и Териберка вновь оказалась в изоляции.

- С 11.00 5 марта закрыт для проезда автоподъезд к селу Териберка в связи с усилением ветра и отсутствием видимости. Ограничение продлится до улучшения погодных условий, - сообщает Мурманскавтодор.

Напомним: дорогу Кола - Серебрянские ГЭС уже перекрыли в 11 раз с начала 2020 года, а ведь бывали года когда метели не утихали до конца мая. Однако в том, что такие меры более чем обоснованы.

- Дорогу уже занесло. Вернулись обратно, - сообщила о неудачной попытки пробиться к большой земле до официального закрытия териберчанка Анна Сапрыкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU