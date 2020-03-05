В Североморске надышавшегося газом из баллончика подростка увезли в больницу
Не так давно в Мурманской области был принят один из самых важных законов - о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе снюса. А вот как оградить детей от других опасных развлечений? Вопрос стоит остро.
Так, в Североморске госпитализировали 15-летнего подростка.
- В настоящее время по данному факту сотрудниками МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной проводится проверка по результатам которой будет принято решение. Предварительно установлено, что подростку 15 лет и он был госпитализирован в медучреждение из подъезда жилого дома. Сотрудниками устанавливаются обстоятельства случившегося, - пояснила «КП» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
По уточненным данным, мальчика нашли в подъезде дома №4 на улице Кирова. Подросток баловался газом из баллончика. По предварительной информации, он использовал обычный дезодорант. На отравление указывало то, что юноша вел себя заторможено и агрессивно.
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