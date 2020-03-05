В Заозерске на чертежную мастерскую установили купол и крест
Северный флот постепенно возвращается к духовным традициям, а в воинских частях возрождаются церкви. Так, например, в Заозерске уже открыли храм во имя небесного покровителя воинства Российского великомученика Димитрия Солунского. А теперь в церковь превращают чертежную мастерскую на территории 11-й дивизии атомных подводных лодок.
Храм будет носить имя святого благоверного Великого Князя Александра Невского. На днях на здание установили купол и крест. Однако на главные символы храма ушли практически все собранные прихожанами деньги. А ведь впереди еще много работы.
- Уже заказан иконостас для храма во имя святого благоверного Великого Князя Александра Невского. Впереди ждут внутренние отделочные работы и ремонт фасада, - рассказывают в приходе Заозерска.
Как скоро храм распахнет свои двери, зависит от интенсивности пожертвований. В добром деле может принять участие каждый, переведя посильную сумму на карту православного прихода храма Святителя Николая.
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