В Коле и окрестностях ищут 63-летнего мужчину, который не дает о себе знать уже трое суток
Вот уже почти трое суток семья пожилого колянина не находит себе места от беспокойства. Еще бы! Глава семейства пропал и не дает о себе ничего знать.
- Пропал мужчина, Линаф Рашитович Ситдиков, 28 апреля 1956 года рождения. 2 марта в районе полудня вышел из дома в Коле в неизвестном направлении и вот уже двое суток местонахождение его неизвестно. Машина стоит на месте. Если кто видел позвоните, пожалуйста, по телефону 8-909-564-58-05, - бросила клич в социальных сетях Наталья Маманкова-Ситдикова.
Женщина уже обзвонила все больницы и морги – там Линафа Рашитовича нет. На поиски пожилого мужчины уже вышли волонтеры и полиция.
Напомним: с 5 февраля в Мурманске ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который вышел равно утром от друзей и как в воду канул. А с 24 февраля в Мончегорске идут поиски 54-летнего Виталия Колобова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU