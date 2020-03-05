2020-03-05T09:44:44+03:00
Происшествия

В Коле и окрестностях ищут 63-летнего мужчину, который не дает о себе знать уже трое суток

Линаф Ситдиков вышел из дома в полдень 2 марта
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Линаф Рашитович пропал три дня назад. Фото: Наталья Маманкова-Ситдикова.Линаф Рашитович пропал три дня назад. Фото: Наталья Маманкова-Ситдикова.
Изменить размер текста:

Вот уже почти трое суток семья пожилого колянина не находит себе места от беспокойства. Еще бы! Глава семейства пропал и не дает о себе ничего знать.

- Пропал мужчина, Линаф Рашитович Ситдиков, 28 апреля 1956 года рождения. 2 марта в районе полудня вышел из дома в Коле в неизвестном направлении и вот уже двое суток местонахождение его неизвестно. Машина стоит на месте. Если кто видел позвоните, пожалуйста, по телефону 8-909-564-58-05, - бросила клич в социальных сетях Наталья Маманкова-Ситдикова.

Женщина уже обзвонила все больницы и морги – там Линафа Рашитовича нет. На поиски пожилого мужчины уже вышли волонтеры и полиция.

Напомним: с 5 февраля в Мурманске ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который вышел равно утром от друзей и как в воду канул. А с 24 февраля в Мончегорске идут поиски 54-летнего Виталия Колобова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суда Мурманского морского пароходства "Заполярье" и "Северная Земля" продадут на аукционе за долги
В Коле и окрестностях ищут 63-летнего мужчину, который не дает о себе знать уже трое суток
Мурманские поезда стали одними из самых нетрезвых в России
В Мурманске создадут профессиональную молодежную хоккейную команду
Маленькому Мише Жукову из Мурманска с болезнью СМА иностранцы помогли с дорогими уколами
Андрей Чибис записал видеопоздравление с рождением дочери для семьи саами из Лопарской
Дорогу на Туманный открыли спустя 38 часов
В Верхнетуломском от снега обрушилась крыша АЗС
Горничная из Прионежья украла у супружеской пары из Мурманска миллион рублей ради селфи
В Финляндии зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
В марте в Мурманской области будет аномально тепло
Из-за коронавируса «Лыжню дружбы» могут отменить
В Мурманске объявлена угроза взрыва жилого дома из-за газа
Пернатые изменники: в Финляндии обнаружили птенцов рябчика и белой куропатки
«Управляшка» назвала фото заваленного снегом подъезда в Кировске фейком
В Никеле полицейский помог ребенку, которого собака укусила за лицо
Средняя пенсия в Мурманской области увеличилась до 20 046 рублей
В Мурманске до начала осени отремонтируют привокзальную площадь
Ученые обнаружили в Семеновском озере Мурманска экстремально высокий уровень загрязнения
Житель Мурманска заплатит 13 тысяч рублей за то, что установил камеру видеонаблюдения в квартире бывшей