Мурманские поезда стали одними из самых нетрезвых в России
На днях сразу из двух мурманских поездов - на Санкт-Петербург и на Вологду - высадили в Карелии пассажиров, которые хулиганили по пьяной лавочке: шумели, матерились и мешали другим путешественникам. Дебоширами стали 32-летний житель Архангельской области, и 33–летний мужчина из Коми и 40-летний уралец.
И таких случаев много! Наше направление оказалось в числе самых неблагополучных по преступлениям.
- В результате распития алкоголя в вагонах-ресторанах в прошлом году было совершено более 8 тысяч правонарушений, посягающих на общественный порядок, и еще 10 преступлений против личности, - цитирует начальника транспортного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова "Гудок".
По его словам, самым криминогенным направлением является железнодорожный маршрут "Москва - Санк-Петербург", на котором ездить много деловых людей. В десятку неблагополучных также попали поезда в Мурманск, Норильск, Петрозаводск, которые переводят вахтовиков. Не удивительно, что после таких данных статистики в поездах дальнего следования могут запретить алкоголь.
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