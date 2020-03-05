Мурманские поезда стали одними из самых нетрезвых в России

5 Март 2020 2020-03-05T08:27:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях сразу из двух мурманских поездов - на Санкт-Петербург и на Вологду - высадили в Карелии пассажиров, которые хулиганили по пьяной лавочке: шумели, матерились и мешали другим путешественникам. Дебоширами стали 32-летний житель Архангельской области, и 33–летний мужчина из Коми и 40-летний уралец.

И таких случаев много! Наше направление оказалось в числе самых неблагополучных по преступлениям.

- В результате распития алкоголя в вагонах-ресторанах в прошлом году было совершено более 8 тысяч правонарушений, посягающих на общественный порядок, и еще 10 преступлений против личности, - цитирует начальника транспортного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова "Гудок".

По его словам, самым криминогенным направлением является железнодорожный маршрут "Москва - Санк-Петербург", на котором ездить много деловых людей. В десятку неблагополучных также попали поезда в Мурманск, Норильск, Петрозаводск, которые переводят вахтовиков. Не удивительно, что после таких данных статистики в поездах дальнего следования могут запретить алкоголь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU