2020-03-05T08:27:46+03:00
Общество

Мурманские поезда стали одними из самых нетрезвых в России

На нашем направлении случается очень много нарушений из-за алкоголя
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
В поездах дальнего следования могут запретить алкоголь.В поездах дальнего следования могут запретить алкоголь.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

На днях сразу из двух мурманских поездов - на Санкт-Петербург и на Вологду - высадили в Карелии пассажиров, которые хулиганили по пьяной лавочке: шумели, матерились и мешали другим путешественникам. Дебоширами стали 32-летний житель Архангельской области, и 33–летний мужчина из Коми и 40-летний уралец.

И таких случаев много! Наше направление оказалось в числе самых неблагополучных по преступлениям.

- В результате распития алкоголя в вагонах-ресторанах в прошлом году было совершено более 8 тысяч правонарушений, посягающих на общественный порядок, и еще 10 преступлений против личности, - цитирует начальника транспортного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова "Гудок".

По его словам, самым криминогенным направлением является железнодорожный маршрут "Москва - Санк-Петербург", на котором ездить много деловых людей. В десятку неблагополучных также попали поезда в Мурманск, Норильск, Петрозаводск, которые переводят вахтовиков. Не удивительно, что после таких данных статистики в поездах дальнего следования могут запретить алкоголь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суда Мурманского морского пароходства "Заполярье" и "Северная Земля" продадут на аукционе за долги
В Коле и окрестностях ищут 63-летнего мужчину, который не дает о себе знать уже трое суток
Мурманские поезда стали одними из самых нетрезвых в России
В Мурманске создадут профессиональную молодежную хоккейную команду
Маленькому Мише Жукову из Мурманска с болезнью СМА иностранцы помогли с дорогими уколами
Андрей Чибис записал видеопоздравление с рождением дочери для семьи саами из Лопарской
Дорогу на Туманный открыли спустя 38 часов
В Верхнетуломском от снега обрушилась крыша АЗС
Горничная из Прионежья украла у супружеской пары из Мурманска миллион рублей ради селфи
В Финляндии зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
В марте в Мурманской области будет аномально тепло
Из-за коронавируса «Лыжню дружбы» могут отменить
В Мурманске объявлена угроза взрыва жилого дома из-за газа
Пернатые изменники: в Финляндии обнаружили птенцов рябчика и белой куропатки
«Управляшка» назвала фото заваленного снегом подъезда в Кировске фейком
В Никеле полицейский помог ребенку, которого собака укусила за лицо
Средняя пенсия в Мурманской области увеличилась до 20 046 рублей
В Мурманске до начала осени отремонтируют привокзальную площадь
Ученые обнаружили в Семеновском озере Мурманска экстремально высокий уровень загрязнения
Житель Мурманска заплатит 13 тысяч рублей за то, что установил камеру видеонаблюдения в квартире бывшей