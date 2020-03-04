В Верхнетуломском от снега обрушилась крыша АЗС
В этом году зима выдалась особенно снежной на Кольском полуострове. По информации синоптиков, последний раз природа одаривала Мурманскую область таким количеством осадков 80 лет назад. Именно поэтому особенно тщательно надо подходить к уборке снега с кровель – ведь не каждый материал может выдержать такую массу.
Увы, не выдержала ее и крыша на автозаправочной станции в Верхнетуломском. Почему снег не убирали с конструкции, не известно. Как нет и уверенности, что причиной обрушения стала именно скопившаяся снежная масса. Только по счастливому стечению обстоятельств в момент ЧП под кровлей не оказалось ни машин, ни людей.
Вот только заправка в Падуне одна. Неужели местные жители и автопутешественники, курсирующие из Мурманска в Финляндию, останутся теперь без топлива?
- Насколько известно, колонки не пострадали при обрушении крыши. Конструкцию демонтируют, и АЗС продолжит свою работу в штатном режиме, - рассказали «КП» в администрации Верхнетуломского.
От руководства автозаправочной станции пока не удалось получить официального комментария, но «Комсомолка» продолжит следить за ситуацией в Падуне.
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