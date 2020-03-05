Рыбак из Ловозера спас знакомого, а тот украл у него 6 тысяч рублей и потратил их на спиртное
Обычно говорят, что если делаешь добро, то оно к тебе обязательно вернется. Однако везет в этом плане не всегда - жителю Ловозера альтруистический поступок принес опустошение банковской карты.
По версии следствия, в ноябре прошлого года ловозерец возвращался на снегоходе с рыбалки, как вдруг заметил в лесу своего знакомого, у которого сломался снегоход. Мужчина помог приятелю вернуться в село, после чего они отправились в квартиру последнего распивать спиртные напитки. Некоторое время спустя северянин ушел домой и забыл в доме знакомого свой телефон.
- Обнаружив мобильный приятеля, мужчина убедился, что к гаджету подключена услуга «Мобильный банк», после чего с помощью sms-сообщений он перевел себе на счет с банковской карты спасителя 6 тысяч рублей, которые потратил на покупку алкоголя, - сообщили в прокуратуре Ловозерского района.
На местного жителя завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас прокурором района дело направлено в Ловозерский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчину может ждать до шести лет лишения свободы.
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