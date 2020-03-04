2020-03-04T14:28:36+03:00
Происшествия

Горничная из Прионежья украла у супружеской пары из Мурманска миллион рублей ради селфи

Женщина стащила сумку с документами и деньгами
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Деньги, которые нужны были на лечение, в мгновение ока испарились.Деньги, которые нужны были на лечение, в мгновение ока испарились.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пожилая супружеская пара, ехавшая из Мурманска в Санкт-Петербург, явно успела пожалеть о попутном заезде в гостиницу Карелии, где остановилась передохнуть. А дело в том, что, добравшись до города на Неве, северяне обнаружили пропажу сумки с документами, авиабилетами и крупной суммой денег. Они вернулись в карельский отель, но сумку там не нашли.

- 63-летний мурманчанин заявил о хищении 200 тысяч рублей и 10 тысяч евро. Он рассказал, что эти деньги предназначались для дорогостоящего лечения, в том числе за рубежом. Сотрудники уголовного розыска осмотрели гостиницу и в одном из номеров обнаружили похищенную сумку, внутри - билеты, документы и лишь 3 800 евро в потайном кармане. Все возвратили законным владельцам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Карелия.

Вскоре оперативники выяснили, что номера убирала горничная, которая после той смены на работу не вышла и сообщила работодателю, что уехала. Однако стражи порядка обнаружили 43-летнюю женщину дома. У подозреваемой забрали 5 200 евро и 30 тысяч рублей, а в ее телефоне полицейские нашли фотографии, на которых та изображена с множеством купюр.

Сейчас ранее не судимая жительница Прионежья в содеянном призналась. По факту кражи, совершенной в крупном размере, ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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