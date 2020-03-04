Андрей Чибис записал видеопоздравление с рождением дочери для семьи саами из Лопарской
Новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает удивлять северян своей близостью к народу. Начнем с того, что глава региона обходится без охраны, колесит по Заполярью сам за рулем и не упускает случая поговорить за жизнь с людьми на улицах городов и поселков. Вот и поездка Андрея Владимировича в Лопарскую закончилась необычной просьбой.
На улице к губернатору подошла девушка и попросил поздравить с рождением ребенка ее знакомых, которые 3 марта стали молодыми родителями. И Андрей Чибис не смог отказать в такой малости.
- Поздравляю с рождением Варвары! Счастливой жизни и здоровья! Родители – большие молодцы! Храните традиции саамского народа, - обратился к семье Глеба и Дарьи Герасимовых Андрей Владимирович.
Конечно, такого сюрприза они не ожидали и были приятно удивлены.
- Спасибо большое, Андрей Владимирович! Семья в восторге. Передают спасибо. Как всегда впечатлили своей добротой и открытостью. А Варечка сохранит это видео для внуков, - написала в своем Instagram инициатор поздравления Полина Герасимова.
А еще в Лопарской обещали построить каток.
Андрей Чибис в Кольском районе.
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