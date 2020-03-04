Андрей Чибис записал видеопоздравление с рождением дочери для семьи саами из Лопарской

4 Март 2020 2020-03-04T16:31:44+03:00

Новорожденную малышку родители назвали Варварой, а потом ее поздравил лично губернатор. Фото: Полина Герасимова

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Новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает удивлять северян своей близостью к народу. Начнем с того, что глава региона обходится без охраны, колесит по Заполярью сам за рулем и не упускает случая поговорить за жизнь с людьми на улицах городов и поселков. Вот и поездка Андрея Владимировича в Лопарскую закончилась необычной просьбой.

На улице к губернатору подошла девушка и попросил поздравить с рождением ребенка ее знакомых, которые 3 марта стали молодыми родителями. И Андрей Чибис не смог отказать в такой малости.

- Поздравляю с рождением Варвары! Счастливой жизни и здоровья! Родители – большие молодцы! Храните традиции саамского народа, - обратился к семье Глеба и Дарьи Герасимовых Андрей Владимирович.

loparochka Первое официальное поздравление от Главы региона А. В. Чибиса @chibis.andrey (Андрей Владимирович ) спасибо большое! Семья в восторге передают спасибо Как всегда впечатлили своей добротой и открытостью а Варечка сохранит это видио для внуков) #мурманск #саами #сохраняятрадиции

Конечно, такого сюрприза они не ожидали и были приятно удивлены.

- Спасибо большое, Андрей Владимирович! Семья в восторге. Передают спасибо. Как всегда впечатлили своей добротой и открытостью. А Варечка сохранит это видео для внуков, - написала в своем Instagram инициатор поздравления Полина Герасимова.

А еще в Лопарской обещали построить каток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/764549" frameborder="0"></iframe> Андрей Чибис в Кольском районе.

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