Дорогу на Туманный открыли спустя 38 часов
Циклон, накрывший Кольский полуостров, доставил немало хлопот дорожным службам. Напомним: дорогу Кола – Серебрянские ГЭС пришлось перекрыть с 22.00 2 марта из усиления ветра, снега и отсутствия видимости. В изоляции, по традиции, оказались Туманный и Териберка.
- Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с 32 по 135 километр и до поселка Туманный открыта для проезда с 12.00 4 марта, - сообщает Мурманскавтодор. – Движение по автоподъезду к Териберке возобновлено с 14.00 4 марта.
Весна в Териберке.Видео: Игорь Никофоров
Изоляция Туманного продлилась целых 38 часов, а вот сколько просидят без транспортного сообщения с большой землей териберчане, пока не известно. Однако, судя по видео, с какой силой дул ветер на побережье Баренцева моря, становится понятно, что пока лучше оставить попытки добраться до жемчужины Мурманской области.
Как чистят дорогу на Териберку весной.Видео: vk.com/my_teriberka
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