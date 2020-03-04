Дорогу на Туманный открыли спустя 38 часов

4 Март 2020 2020-03-04T16:51:39+03:00

А Териберка пробыла в изоляции на два часа дольше [видео]

Изменить размер текста: A A

Циклон, накрывший Кольский полуостров, доставил немало хлопот дорожным службам. Напомним: дорогу Кола – Серебрянские ГЭС пришлось перекрыть с 22.00 2 марта из усиления ветра, снега и отсутствия видимости. В изоляции, по традиции, оказались Туманный и Териберка.

- Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с 32 по 135 километр и до поселка Туманный открыта для проезда с 12.00 4 марта, - сообщает Мурманскавтодор. – Движение по автоподъезду к Териберке возобновлено с 14.00 4 марта.

Весна в Териберке.Видео: Игорь Никофоров

Изоляция Туманного продлилась целых 38 часов, а вот сколько просидят без транспортного сообщения с большой землей териберчане, пока не известно. Однако, судя по видео, с какой силой дул ветер на побережье Баренцева моря, становится понятно, что пока лучше оставить попытки добраться до жемчужины Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/764550" frameborder="0"></iframe> Как чистят дорогу на Териберку весной.Видео: vk.com/my_teriberka

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU