В марте в Мурманской области будет аномально тепло

4 Март 2020 2020-03-04T13:07:53+03:00

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Нынешняя зима в Мурманской области выдалась по-настоящему щедрой на белых мух и тепло. В заполярной столице январь стал самым снежным за последние 80 лет, а оттепель заставила северян осторожнее передвигаться по улицам из-за гололедицы и глыб льда, которые так и норовили упасть с крыш.

Март, который считается весенним месяцем, в Кольском крае скорее зимний. Однако в этот раз на Мурманскую область надвигается аномальное тепло. Сугробы при этом тоже никуда не денутся.

- В начале марта положительная погодная аномалия наблюдается практически по всей стране. Прежде всего - это весь Центральный округ и все нечерноземные области. Избыток осадков может быть на севере европейской части страны: в Карелии, Мурманской, Архангельской областях, в Коми, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В мурманском УГМС "КП" подтвердили предстоящую теплую погоду в Заполярье.

- По отношению к температурной норме нашего региона, в марте действительно будет аномально тепло. Температура воздуха ожидается примерно +2+3 градуса и выше. Однако не настолько будет жарко, чтобы мы остались без снега. Март обещает добавить нам много осадков, - объяснила начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

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ИСТОЧНИК KP.RU