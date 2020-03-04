В Финляндии зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом

4 Март 2020 2020-03-04T13:37:53+03:00

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Наши соседи сейчас гадают, как локализовать коронавирус и не дать ему распространиться. Дело в том, что и в Финлядии, и в Норвегии растет число заболевших.

В королевстве, например, их счет почти идет на десятки - по меньшей мере 15 норвежцев понадобилась помощь врачей. А в республике выявили седьмого заболевшего.

- Пациент находится в хорошем состоянии. В данный момент власти стараются найти всех людей, которые оказались в зоне риска заражения, - сообщает Yle.fi со ссылкой на Ведомство здоровья и социального развития.

Напомним: на прошлой неделе коронавирус был диагностирован у жительницы Финляндии, которая вернулась из Италии. Врачи взяли под наблюдение всех, кто с ней контактировал. От женщины заразились ее сын и пожилой родственник. Теперь же коронавирус нашли у мужчины из ее окружения.

В Мурманской областии ни одного случая опасной болезни не было выявлено. Но из-за нее под вопросом проведение "Лыжни дружбы".

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