2020-03-05T08:25:15+03:00
Спорт

В Мурманске создадут профессиональную молодежную хоккейную команду

Такое решение поддержали в министерстве спорта Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
"Молодежке" в Заполярье - быть!"Молодежке" в Заполярье - быть!Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
Изменить размер текста:

Как известно, хоккей с шайбой в Мурманской области развивается... не очень. Единственная профессиональная молодежная команда сложила свои клюшки еще в прошлом году. Тем не менее, еще не все потеряно. В феврале министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов встретился с хоккейным активом: руководителями федераций, школ, клубов и представителями строящихся спортивных объектов, обсудив с ними развитие профессионального хоккея в регионе.

- По итогам совещания было решено создать молодежную профессиональную хоккейную сборную. Сейчас нужно проработать все проблемные вопросы и разработать бюджет. Есть понимание, как двигаться дальше. Работаем над встречей с руководителями хоккейного клуба СКА и Академии СКА, - отметили в группе "МХК "Северные хаски" Мурманск".

По словам председателя спорткомитета Мурманской области Светланы Наумовой, на сегодняшний день есть все предпосылки для создания такой команды.

- Работа в этой направлении ведется, однако, с финансированием пока сложно. Содержание хоккейного клуба будет обходиться в год примерно в 60-65 миллионов рублей. Тем не менее, постараемся сделать все возможное, чтобы дети не уезжали в другие регионы играть за другие сборные, - рассказала "КП" Светлана Наумова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суда Мурманского морского пароходства "Заполярье" и "Северная Земля" продадут на аукционе за долги
В Коле и окрестностях ищут 63-летнего мужчину, который не дает о себе знать уже трое суток
Мурманские поезда стали одними из самых нетрезвых в России
В Мурманске создадут профессиональную молодежную хоккейную команду
Маленькому Мише Жукову из Мурманска с болезнью СМА иностранцы помогли с дорогими уколами
Андрей Чибис записал видеопоздравление с рождением дочери для семьи саами из Лопарской
Дорогу на Туманный открыли спустя 38 часов
В Верхнетуломском от снега обрушилась крыша АЗС
Горничная из Прионежья украла у супружеской пары из Мурманска миллион рублей ради селфи
В Финляндии зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
В марте в Мурманской области будет аномально тепло
Из-за коронавируса «Лыжню дружбы» могут отменить
В Мурманске объявлена угроза взрыва жилого дома из-за газа
Пернатые изменники: в Финляндии обнаружили птенцов рябчика и белой куропатки
«Управляшка» назвала фото заваленного снегом подъезда в Кировске фейком
В Никеле полицейский помог ребенку, которого собака укусила за лицо
Средняя пенсия в Мурманской области увеличилась до 20 046 рублей
В Мурманске до начала осени отремонтируют привокзальную площадь
Ученые обнаружили в Семеновском озере Мурманска экстремально высокий уровень загрязнения
Житель Мурманска заплатит 13 тысяч рублей за то, что установил камеру видеонаблюдения в квартире бывшей