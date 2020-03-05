В Мурманске создадут профессиональную молодежную хоккейную команду
Как известно, хоккей с шайбой в Мурманской области развивается... не очень. Единственная профессиональная молодежная команда сложила свои клюшки еще в прошлом году. Тем не менее, еще не все потеряно. В феврале министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов встретился с хоккейным активом: руководителями федераций, школ, клубов и представителями строящихся спортивных объектов, обсудив с ними развитие профессионального хоккея в регионе.
- По итогам совещания было решено создать молодежную профессиональную хоккейную сборную. Сейчас нужно проработать все проблемные вопросы и разработать бюджет. Есть понимание, как двигаться дальше. Работаем над встречей с руководителями хоккейного клуба СКА и Академии СКА, - отметили в группе "МХК "Северные хаски" Мурманск".
По словам председателя спорткомитета Мурманской области Светланы Наумовой, на сегодняшний день есть все предпосылки для создания такой команды.
- Работа в этой направлении ведется, однако, с финансированием пока сложно. Содержание хоккейного клуба будет обходиться в год примерно в 60-65 миллионов рублей. Тем не менее, постараемся сделать все возможное, чтобы дети не уезжали в другие регионы играть за другие сборные, - рассказала "КП" Светлана Наумова.
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