2020-03-05T11:13:28+03:00
Дом. Семья

В Мурманске хозяева оставили кошку и таксу на растерзание псам

Мурлыка погибла, а собаку удалось спасти
Елена ЧУМАКОВА
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Таксе только чудом удалось спастись от агрессивных сородичей. Фото: Приют для бездомных животных МурманскаТаксе только чудом удалось спастись от агрессивных сородичей. Фото: Приют для бездомных животных Мурманска
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Страшнее человека зверя нет. Вряд ли кто-то еще из животных способен на такую жестокость. Буквально за пару дней жители Мурманска предали сразу двух своих питомцев, причем они даже не задумались о трагических последствиях своих поступков.

- Позавчера вечером [28 февраля] я, войдя во двор приюта, увидела маленькую открытую коробку и сразу поняла, что нам кого-то подбросили. В двух шагах от нее лежала уже окоченевшая персидская кошка, травмированная собаками. По камерам наблюдения видно, как в 16.00 подъехало такси, из него вышел мужчина и, не звоня мне, хотя на калитке написано, что на территории находятся собаки и без звонка не входить, открыл калитку и поставил коробку с явно домашней кошкой. Даже если бы ее не разодрали собаки, какого было ей оказаться на улице в 13-градусный мороз?! – описывает первый случай Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске.

1 марта ситуация повторилась. В 14.26 к воротам приюта подошла пара, не обращая внимания на кидающуюся на них стаю бездомных собак, привязала таксу и ушла. К счастью, бедняге удалось сорваться с поводка и броситься наутек от агрессивных сородичей. Таксу заметили сотрудники соседнего предприятия и позвонили Оксане Львовне. Видимо, собака родилась под счастливой звездой – вскоре нашлись люди, готовые приютить преданное животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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