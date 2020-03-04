4 Март 2020 2020-03-04T09:12:40+03:00

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Как много северяне сетуют на бездомных собак. Вот только укусить может и домашний пес, что и случилось в Никеле.

Школьник Дима Иванов после уроков пошел с друзьями на площадку рядом с домом. Там же бегали собаки, и мальчик решил погладить одну из них. Вот только животному это не понравилось, и оно укусило ребенка за лицо. Испуганный Дима сразу позвонил маме.

- Юлия побежала спасать сына, не прекращая говорить с ним по телефону. Она почти не могла разобрать, что говорит ребенок, и не знала, в какую сторону ей двигаться. Но женщине очень повезло. Она увидела на улице мужчину в полицейской форме, бросилась к нему и попросила о помощи, - рассказали подробности истории в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Спасителем оказался заместитель начальника полиции ОМВД по Печенгскому району Олег Плешков. Он посадил женщину в машину и повез к памятнику защитникам Заполярья, - выяснилось, что мальчик находится там.

- Вскоре их окружили испуганные ребята - продолжают рассказ в пресс-службе. - Все плакали и кричали, а у Димы текла кровь. Дети рассказали, что им удалось заманить животных в подъезд и там закрыть. Олег Плешков повез маму с сыном сначала на перевязку в травмпункт, потом в поликлинику на прививку. Как объяснили врачи, укус в лицо очень опасен, надо действовать быстро.

Полицейский же вернулся на место. Злая собака оказалась домашней, а вот ее хозяин забыл сделать ей нужные прививки, за что получит штраф.

- Сотрудник полиции действовал как в кино: оперативно, четко, профессионально. Благодарна ему очень. Что было бы в ином случае, страшно подумать, - благодарит Олега Плешкова мама мальчика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/764438" frameborder="0"></iframe> В Никеле полицейский помог ребенку, которого собака укусила за лицо.Видео: УМВД России по Мурманской области

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