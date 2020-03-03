2020-03-03T18:21:05+03:00
Общество

Житель Мурманска заплатит 13 тысяч рублей за то, что установил камеру видеонаблюдения в квартире бывшей

У женщины теперь появилась мания преследования
Ника СВЕТЛОВА
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Женщина с удивлением обнаружила у себя дома скрытую камеру.Женщина с удивлением обнаружила у себя дома скрытую камеру.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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До суда дошла возмущенная жительница Мурманска, которая неожиданно для себя обнаружила дома камеру видеонаблюдения. Оказалось, что установил ее бывший возлюбленный.

После расставания у мужчины остались ключи от квартиры экс-пассии. Ими-то он и открыл дверь, пока хозяйки не было дома, затем установил камеру, замаскировав ее под личные вещи. За тем, что происходит в квартире, мурманчанин наблюдал на своем телефоне.

- Истец заявила, что в квартире она проживает совместно с несовершеннолетними детьми, в связи с чем в результате деяний ответчика она постоянно переживала за свою жизнь и жизнь детей, испытывала чувство страха повторения данных действий, сильные душевные страдания и, как следствие, головные боли, вынуждена была скитаться по чужим квартирам, испытывала дискомфорт. Просила взыскать с ответчика в ее пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также взыскать расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тысяч рублей, - уточнила пресс-секретарь Ленинского районного суда Мурманска Ирина Березина.

Мужчина, к слову, свою вину признал, да только не готов был платить бывшей такую большую сумму - максимум 13 тысяч рублей. Суд тоже не увидел повода для 80 тысяч. За нарушение личных границ мурманчанин заплатит 5 тысяч рублей за моральный вред и 8 тысяч за адвоката бывшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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