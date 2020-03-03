2020-03-03T16:05:08+03:00
Происшествия

Заместитель директора школы из Заполярного ответит за падение льда на головы двум девочкам

Одна из учениц попала в реанимацию, вторую осмотрели врачи
Ника СВЕТЛОВА
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Крышу школы №9 в Заполярном вовремя не почистили от снега и наледи. Фото: СКР по Мурманской областиКрышу школы №9 в Заполярном вовремя не почистили от снега и наледи. Фото: СКР по Мурманской области
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Днем 13 декабря ЧП произошло в Заполярном. Две школьницы-подружки шли с уроков домой. Но от родной школы №9 они далеко уйти не успели: на головы им упала наледь с крыши.

Одна девочки получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости, ушибы. Все это следователи расценили как тяжкий вред здоровью. Школьницу сразу увезли в отделении нейрохирургии Мурманской областной больницы. Ее подруга получила ушиб мягких тканей головы, сотрясение мозга, или легкий вред здорвью. Девочка прошла лечение в хирургическом отделении Печенгской ЦРБ.

В случившемся обвиняют заместителя директора школы №9 - ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

- Во время осмотра места происшествия следователями-криминалистами была применена криминалистическая техника, в том числе, квадрокоптер для фиксации обстановки и места нахождения наледи на крыше школы до ее падения. По данным следствия, заместитель директора образовательного учреждения, являлась должностным лицом, ответственным за организацию своевременного и качественного обслуживания здания школы, в том числе чистки крыши. Исполнение ею своих должностных обязанностей ненадлежащим образом привело к несчастному случаю, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Впрочем, замдиректор и сама призналась, что не уследила. Теперь уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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