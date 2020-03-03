В Мурманске раздели и ограбили женщину
Еще немного, и Мурманск перехватит у Апатитов звание криминальной столицы Кольского полуострова. По крайней мере, после случая, произошедшего в День защитника Отечества на улице Рогозерской, для этого есть все предпосылки.
- 23 февраля примерно с 21.45 до 22.38 в районе ТРЦ «Плазма» за заправкой была ограблена и раздета женщина. С нее сняли верхнюю одежу и забрали два мобильных телефона: старенький Alcatel и недорогой Xiaomi. Просьба очевидцев откликнуться, а деятелей этого происшествия – верните, пожалуйста, документы! Женщина находится в больнице, – такой пост за авторством мурманчанки Галины Мироновой появился в соцсетях.
Пытливые пользователи потребовали подробностей, но девушка так и не смогла сказать ничего конкретного. Не знают ничего об этом происшествии и в полиции.
- С заявлением об ограблении к нам никто не обращался. Не поступало сообщений и из медицинских учреждений. Ситуация на контроле, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Прошло почти десять дней, а к правоохранителям так никто и не обратился. Возможно ли такое? Или сенсационная новость – просто фейк?
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ИСТОЧНИК KP.RU