2020-03-03T19:13:23+03:00
Происшествия

В Мурманске раздели и ограбили женщину

В полицию пострадавшая не обращалась
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
В полицию заявление от женщины не поступало.В полицию заявление от женщины не поступало.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще немного, и Мурманск перехватит у Апатитов звание криминальной столицы Кольского полуострова. По крайней мере, после случая, произошедшего в День защитника Отечества на улице Рогозерской, для этого есть все предпосылки.

- 23 февраля примерно с 21.45 до 22.38 в районе ТРЦ «Плазма» за заправкой была ограблена и раздета женщина. С нее сняли верхнюю одежу и забрали два мобильных телефона: старенький Alcatel и недорогой Xiaomi. Просьба очевидцев откликнуться, а деятелей этого происшествия – верните, пожалуйста, документы! Женщина находится в больнице, – такой пост за авторством мурманчанки Галины Мироновой появился в соцсетях.

Пытливые пользователи потребовали подробностей, но девушка так и не смогла сказать ничего конкретного. Не знают ничего об этом происшествии и в полиции.

- С заявлением об ограблении к нам никто не обращался. Не поступало сообщений и из медицинских учреждений. Ситуация на контроле, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Прошло почти десять дней, а к правоохранителям так никто и не обратился. Возможно ли такое? Или сенсационная новость – просто фейк?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске до начала осени отремонтируют привокзальную площадь
Ученые обнаружили в Семеновском озере Мурманска экстремально высокий уровень загрязнения
Житель Мурманска заплатит 13 тысяч рублей за то, что установил камеру видеонаблюдения в квартире бывшей
На Масленичной неделе в Апатитах мужчина поджег свою жену
В Мурманске раздели и ограбили женщину
Сборная Снежногорска собирает болельщиков на первую игру Высшей лиги в новом сезоне
Заместитель директора школы из Заполярного ответит за падение льда на головы двум девочкам
Жительница Ковдора нашла в снегу бабочку-крапивницу
В Ковдоре школьница повредила ногу в батутном центре
По найденым в квартире в Мурманске мумиям матери и дочери не стали возбуждать уголовное дело
В Кировске полиция за час нашла украденную маленькую таксу
В Мурманске северяне слепили из снега Ждуна
В Москве завершились съемки мистического триллера про Кольскую сверхглубокую
Жителям Мурманска предлагают выбрать, где установить новые детские и спортивные площадки
Ветеринары привили от бешенства трех псов и кошку бабушки-отшельницы, живущую в одиночестве под Краснощельем
В Мурманской области на рынке новостроек наблюдается перекос в сторону покупателя
Губернатор Мурманской области: «Общественные пространства должны жить по выходным и праздникам»
И снова в изоляции: Дорогу на Териберку и Туманный закрыли в 11-й раз
Собаководы не одобрили строительство первого в России кинологического парка в Мурманске
Братья Шумковы из Кандалакши поучаствовали в конкурсе "России 1" "Ну-ка, все вместе!"
В Мурманске у памятника Алеше хотят создать красивый парк в честь Победы
Военную службу на Крайнем Севере предложили включать в трудовой стаж
Ковдор, Снежногорск и Кировск получат деньги на реализацию проектов благоустройства