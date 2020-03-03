2020-03-03T14:52:47+03:00
Происшествия

В Ковдоре школьница повредила ногу в батутном центре

Следователи проверят спортивное учреждение, где случилась неприятность
Мария ПАШЕНКОВА
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Девочка неудачно прыгнула в яму с мягкими куба.Девочка неудачно прыгнула в яму с мягкими куба.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Мурманске не осталось ни одного батутного центра, хотя в свое время этот бизнес казался перспективным. А все потому, что каждая травма в таком месте развлечений заканчивалась скандалом. Особенно, если пострадал ребенок.

Очередной случай произошел в Ковдоре.

- В нашем городе открылся новый батутный центр. Моя дочь пошла туда с папой в день открытия. Но случилось несчастье! Она прыгнула в яму с кубиками и сломала ногу. Мы не стали развивать конфликт, самостоятельно отвезли ребенка в приемный покой, где ей наложили гипс. Это могло случиться с каждым, но в этот раз не повезло моей дочери! Я не стала привлекать внимание к этой ситуации до тех пор, пока руководство батутного центра не обвинило меня в том, что я сделала это специально, дабы создать им антирекламу в связи с конкуренцией. Никакая антиреклама не стоит здоровья моего ребенка. Я желаю процветания батутному центру. Давайте работать в условиях здоровой конкуренции!!! - такое сообщение оставила на личной странице в "ВКонтакте" мама пострадавшей девочки Светлана Боровецкая.

Как рассказала Светлана "КП", к счастью, травма оказалась менее серьезной - трещина в кости. Этот случай уже заинтересовал следователей.

- Назначена доследственная проверка, в ходе которой будет проведен необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленный на проверку соблюдения требований безопасности жизни и здоровья потребителей при оказании батутным центром услуг, в том числе несовершеннолетним, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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