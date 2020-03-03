По найденым в квартире в Мурманске мумиям матери и дочери не стали возбуждать уголовное дело

3 Март 2020 2020-03-03T14:25:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманске произошла дикая история. Почти три месяца в одной из квартир жилого дома на улице Шмидта лежали тела 68-летней женщины и ее 45-летней дочери-инвалида.

Сначала умерла пенсионерка, а затем ее дочь, которая не могла себя обслуживать - женщину сгубили жажда и голод. Обнаружил мумии, в которые превратились трупы, брат пожилой северянки, который заволновался, что долго не может дозвониться из другого региона до родственниц.

- Принят отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти женщин, так как она была ненасильственной, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

При этом дело может быть возбуждено в отношении социальных органов, представители которы дожны были заволноваться, куда пропали мама инвалида и ее дочь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU