2020-03-03T14:25:25+03:00
Происшествия

По найденым в квартире в Мурманске мумиям матери и дочери не стали возбуждать уголовное дело

Но социальные органы, которые должны были сопровождать инвалида, проверят
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Уголовное дело по факту гибели двух женщин возбуждать не стали.Уголовное дело по факту гибели двух женщин возбуждать не стали.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Мурманске произошла дикая история. Почти три месяца в одной из квартир жилого дома на улице Шмидта лежали тела 68-летней женщины и ее 45-летней дочери-инвалида.

Сначала умерла пенсионерка, а затем ее дочь, которая не могла себя обслуживать - женщину сгубили жажда и голод. Обнаружил мумии, в которые превратились трупы, брат пожилой северянки, который заволновался, что долго не может дозвониться из другого региона до родственниц.

- Принят отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти женщин, так как она была ненасильственной, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

При этом дело может быть возбуждено в отношении социальных органов, представители которы дожны были заволноваться, куда пропали мама инвалида и ее дочь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель директора школы из Заполярного ответит за падение льда на головы двум девочкам
Жительница Ковдора нашла в снегу бабочку-крапивницу
В Ковдоре школьница повредила ногу в батутном центре
По найденым в квартире в Мурманске мумиям матери и дочери не стали возбуждать уголовное дело
В Кировске полиция за час нашла украденную маленькую таксу
В Мурманске северяне слепили из снега Ждуна
В Москве завершились съемки мистического триллера про Кольскую сверхглубокую
Жителям Мурманска предлагают выбрать, где установить новые детские и спортивные площадки
Ветеринары привили от бешенства трех псов и кошку бабушки-отшельницы, живущую в одиночестве под Краснощельем
В Мурманской области на рынке новостроек наблюдается перекос в сторону покупателя
Губернатор Мурманской области: «Общественные пространства должны жить по выходным и праздникам»
И снова в изоляции: Дорогу на Териберку и Туманный закрыли в 11-й раз
Собаководы не одобрили строительство первого в России кинологического парка в Мурманске
Братья Шумковы из Кандалакши поучаствовали в конкурсе "России 1" "Ну-ка, все вместе!"
В Мурманске у памятника Алеше хотят создать красивый парк в честь Победы
Военную службу на Крайнем Севере предложили включать в трудовой стаж
Ковдор, Снежногорск и Кировск получат деньги на реализацию проектов благоустройства