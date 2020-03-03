Сборная Снежногорска собирает болельщиков на первую игру Высшей лиги в новом сезоне

3 Март 2020 2020-03-03T19:16:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй сезон подряд "Сборная Снежногорска" будет играть в Высшей лиге КВН. Кстати, на второй круг она пойдет с новым именем - "Мурманск - столица Арктики!".

Первая игра для северян состоится уже 12 марта. Им нужна поддержка земляков. Уже сейчас идет набор в команду болельщиков, причем у жителей Мурманской области - приоритет.

Правда, чтобы попасть на игру в составе группы поддержки, надо выполнить ряд условий. Например, состоять в группе "Сборной Снежногорска", заранее оплатить билет и приехать в Москву (за свой счет).

К слову, в этом сезоне будем держать кулачки не только за снежногорцев. Так, команда "Для вас" будет играть в Премьер-лиге. Поэтому их тоже увидим на Первом канале. А красавицы из "Ой, всё" по результатам "КиВиН-2020" попали в Международную телевизионную лигу МС КВН в Минске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU