В Мурманске до начала осени отремонтируют привокзальную площадь

3 Март 2020 2020-03-03T18:13:50+03:00

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Несколько лет назад железнодорожную гавань Мурманска обновили, а вот о красоте близлежащей территории задумались только сейчас.

На сайте госзакупок на днях был опубликован тендер на выполнение работ по капитальному ремонту привокзальной площади в заполярной столице. Ремонт также затронет территории, прилегающие к зданию железнодорожного вокзала со стороны улицы Коминтерна. Заказчиком выступило мурманское управление дорожного хозяйства, а источником финансирования – городской бюджет.

- Начало работ предусматривается не позднее 12 мая 2020 года, а их окончание - 10 сентября этого года включительно. Начальная и максимальная цена контракта – 42,8 миллиона рублей, - говорится в официальном документе.

В техническом задании указано, что будет обновлен асфальт на проезжей части и тротуары, также установят новое освещение, металлические ограждения и автостоянку.

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