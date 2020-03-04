2020-03-04T08:27:30+03:00
Общество

Средняя пенсия в Мурманской области увеличилась до 20 046 рублей

За год выплаты пожилым северянам в регионе выросли на 5%
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Число пенсионеров в Мурманской области сократилось.Число пенсионеров в Мурманской области сократилось.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Средний размер пенсионных выплат в Мурманской области впервые превысил 20 тысяч рублей. Хорошую для северян новость сообщил Мурманскстат.

Теперь среднестатистическая выплата жителям Заполярья составляет 20 046 рублей. По данным статистического портала, за год пенсии в регионе выросли больше чем на 5%.

Кстати, количество пенсионеров на Кольском Севере уменьшилось почти на 2% в сравнении с началом прошлого года. Сейчас общее число составляет около 243 тысяч северян.

- Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в Государственном учреждении – отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, - сообщается в документе на портале Мурманскстат.

Напомним: в конце февраля в регионе подняли зарпаты пожарным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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