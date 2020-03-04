«Управляшка» назвала фото заваленного снегом подъезда в Кировске фейком

4 Март 2020 2020-03-04T10:01:25+03:00

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Кировск – красивейший город! Как может не завораживать вид на дома, окруженные Хибинами? Но завидовать кировчанам не стоит… Город славится практически не прекращающейся в белое время года лавинной опасностью. А этой зимой Кировск еще и основательно завалило снегом. «КП» сообщала, что в ходе войны с коммунальщиками местные власти сами вышли на улицу, вооружившись лопатами.

Про ситуацию в городе даже шутили на федерально канале в студии Ивана Урганта. В сообществе «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ» северянин Сергей Ефименко опубликовал фотографии дома №1 по улице 50 лет Октября. На снимке видно, что дверь подъезда по обе стороны занесена снегом, а с подоконников и крыши висят огромные сосульки.

«Комсомолка» связалась с управляющей компанией, в участок которой входит этот дом. Состоялся довольно эмоциональный разговор.

- Данная новость с фотографиями – фейковая. Я уже ругался в администрации и с нашими местными СМИ, у меня попросили прощения. Подрядчики сбивали сосульки, в это время сотрудники следили по всему периметру, чтобы никто не пострадал. Сразу после этого дворники все убрали. Поэтому новость – фантазия человека, который захотел сенсацию, - рассказал «КП» начальник УК «Хибиногорск» Андрей Ланговой.

В управляющей компании эти фото назвали фейком. Фото: vk.com/narodnoetvx

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