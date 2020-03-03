В Кировске полиция за час нашла украденную маленькую таксу

3 Март 2020 2020-03-03T14:11:23+03:00

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Зоозащитники неустанно просят не оставлять своих питомцев у магазинов во избежание как раз таких случаев, но привычка и лень побеждают ответственность. На днях в Кировске ситуация с собакой едва не закончилась трагедией, но полицейские успели вовремя.

- Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции за помощь! Примерно в 19.30 1 марта от магазина «Яблочко» украли щенка таксы. На видео видно, как молодой человек с девушкой отвезли и увели с собой собаку. Я вызвала полицию и написала заявление. Не прошло и часа, как мне позвонили и сообщили, что моя собака найдена. Огромное спасибо! – написала пост благодарности в соцсетях кировчанка Лена Кочурова.

Что подвигло молодых людей на столь опрометчивый поступок, теперь выясняет полиция.

- Так быстро найти таксу помог случай. Получившие сигнал о пропаже собаки сотрудники ППС поехали на другой вызов в дом, который находился неподалеку от того магазина. Зашли в подъезд, а там сидит такса, совпадающая с описанием хозяйки, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

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