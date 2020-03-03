2020-03-03T15:29:43+03:00
Дом. Семья

Жительница Ковдора нашла в снегу бабочку-крапивницу

Когда женщина принесла красавицу в дом, та ожила
Наталья ЛОБАНОВА
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Насекомое проснулось, когда почувствовало тепло. Фото: Светлана СукочеваНасекомое проснулось, когда почувствовало тепло. Фото: Светлана Сукочева
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С наступлением весенней оттепели природа творит чудеса. Так, жительница Ковдора нашла в сугробе бабочку.

- Представляете, иду, а на тропинке на снегу лежит бабочка! И не шевелится. Взяла я ее в руки и положила в пакетик, принесла домой, хотела вытащить, а она стала летать. Теперь у меня живет живая бабочка! – поделилась Светлана Сукочева на личной странице в соцсетях.

Как объяснили сотрудники Лапландского заповедника, летающей красавицей оказала крапивница. Видимо, насекомое поторопилось скорее выбраться из убежища, завидев лучи солнышка.

- Крапивница относится к зимующим бабочкам. Самцы крапивницы осенью погибают, а оплодотворенные самки зимуют в различных укрытиях (чаще всего на чердаках домов, в неотапливаемых помещениях), где находятся в состоянии оцепенения, чтобы ранней весной, с наступлением тепла проснуться и начать свой лет. В период зимовки при морозах тело бабочки может полностью промерзать, но насекомое, тем не менее, не гибнет, и с наступлением тепла оживает, - рассказала «КП» фенолог Лапландского заповедника Наталья Зануздаева.

Кстати, такой случай не редкость. В свое время в Апатитах находили бабочку в сугробе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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