Ветеринары привили от бешенства трех псов и кошку бабушки-отшельницы, живущую в одиночестве под Краснощельем

3 Март 2020 2020-03-03T12:06:10+03:00

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Населенный пункт Чальмны-Варрэ, известная в народе как Ивановка, уже не значится на карте Мурманской области, но, несмотря на это, здесь уже много лет живет пожилая женщина Любовь Терентьева, предпочитающая одиночество обществу. Компанию ей составляют три пса Рыжий, Кучум, Серый и кошка Багира.

- К бабе Любе мы заезжаем раз в год, если оказываемся поблизости. Путь-то не близкий – 30 километров на снегоходе от Краснощелья, да еще с переправой через реку Паной. Каждый раз она встречает нас крепкими объятиями и жареной рыбкой, - рассказывает Леонид Зайцев, заместитель начальника Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

В этот раз Леонид Зайцев и его коллега Наталья Бересток, начальник Оленегорской городской ветеринарной станции, заехали в Чальмны-Варрэ, чтобы привить питомцев бабушки-отшельницы от бешенства. Собаки везде сопровождают свою хозяйку и как никакие другие домашние животные контактируют с дикой природой, поэтому для них вакцинация особенно важна. Но это в этот раз, а года четыре назад ветеринары при свете налобного фонарика стерилизовали Багиру прямо в доме отшельницы.

- Помогли бабе Любе наколоть дрова и немного по хозяйству. Скрасили ее одиночество разговорами и отправились в обратный путь, - рассказывает собеседник «КП».

Любовь Терентьева – в Мурманской области, пожалуй, такая одна, если не считать сторожей многочисленных оленеводческих баз, но они-то там работают, а не живут постоянно.

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