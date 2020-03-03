2020-03-03T07:13:03+03:00
Общество

В Мурманске северяне слепили из снега Ждуна

Герой мемов появился в районе Роста
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Снежный Ждун теперь живет в Росте. Фото: vk.com/mlive51Снежный Ждун теперь живет в Росте. Фото: vk.com/mlive51
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Мурманск – город ждущих людей… Мы ждем, когда закончится полярная ночь, выглянет первое весеннее солнце, из сугроба проклюнется первая мать-и-мачеха. Не зря в нашем городе расположен памятник «Ждущей», который олицетворяет женщину, встречающую на берегу судно с дорогим человеком…

Поэтому северяне просто не могли не полюбить популярный в интернете мем толстенького, похожего на тюленя Ждуна.

Жители Росты даже решили вылепили из снега фигурку невозмутимого персонажа со скрещенными на животе руками.

- Ждунчик весну ждет, - подписали фото снежного существа в сообществе «Мурманск LIVE».

На снимке на фоне снежно-песочной кучи Ждун смотрит на прохожих черными глазками и как будто вопрошает: «Ну, и когда весна?»

- По сугробам Мурманска весну еще долго придется ждать, - пишут северяне под фото.

Недавно «КП» сообщала о том, как северяне отличились на международном конкурсе снежных фигур. Композицию «Космос нас любит» отметили в Петрозаводске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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