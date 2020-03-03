В Мурманске северяне слепили из снега Ждуна
Мурманск – город ждущих людей… Мы ждем, когда закончится полярная ночь, выглянет первое весеннее солнце, из сугроба проклюнется первая мать-и-мачеха. Не зря в нашем городе расположен памятник «Ждущей», который олицетворяет женщину, встречающую на берегу судно с дорогим человеком…
Поэтому северяне просто не могли не полюбить популярный в интернете мем толстенького, похожего на тюленя Ждуна.
Жители Росты даже решили вылепили из снега фигурку невозмутимого персонажа со скрещенными на животе руками.
- Ждунчик весну ждет, - подписали фото снежного существа в сообществе «Мурманск LIVE».
На снимке на фоне снежно-песочной кучи Ждун смотрит на прохожих черными глазками и как будто вопрошает: «Ну, и когда весна?»
- По сугробам Мурманска весну еще долго придется ждать, - пишут северяне под фото.
Недавно «КП» сообщала о том, как северяне отличились на международном конкурсе снежных фигур. Композицию «Космос нас любит» отметили в Петрозаводске.
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ИСТОЧНИК KP.RU