2020-03-03T15:50:22+03:00
Общество

Жителям Мурманска предлагают выбрать, где установить новые детские и спортивные площадки

В городе появятся шесть новых объектов
Лидия АРСТОВА
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Мурманчане сами выберут, где установить новые детские площадки.Мурманчане сами выберут, где установить новые детские площадки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Спорт – это жизнь, а дети – цветы жизни. Не удивительно, что в регионе хотят увеличить количество мест, где можно играть юным северянам, а также жителям всех возрастов заниматься своим здоровьем.

- В Мурманской области стартует сбор предложений по выбору территорий для установки детских и спортивных площадок. В столице Кольского Заполярья предлагается дополнительно установить шесть площадок, - сообщила администрация города. Свои пожелания и предложения можно направить на сайт мэрии Мурманска, в сообщения группы в"ВКонтакте" или по электронной почте vmnews@vmnews.ru. Также можно принести предложения в письменном виде по адресу г. Мурманск, проспект Ленина, дом 75, 3 подъезд, кабинет 106.

Итоги опроса подведут 15 марта 2020 года. Результаты будут опубликованы на сайте администрации города Мурманска и в социальных сетях. По итогам обсуждения до 1 апреля будут готовы несколько вариантов эскизов таких территорий. Вторым этапом голосования станет выбор комплектации игровых и спорткомплексов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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