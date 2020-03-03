2020-03-02T18:52:59+03:00
Общество

В Мурманской области на рынке новостроек наблюдается перекос в сторону покупателя

Один «квадрат» в заполярном регионе строят за 52 тысячи рублей, а продают за 50
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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В Мурманской области строить дома не очень выгодно.В Мурманской области строить дома не очень выгодно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мурманская область попала в число регионов, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости. Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс», сравнил цены в Москве и регионах. Результаты приводит «Российская газета».

Как и с любым товаром, в цене жилого дома есть затраты на производство и есть наценка Аналитик отметил, что в регионах наблюдается совсем другая, даже противоположная ситуация. В среднем по России один квадратный метр в новостройке обходится строительным компаниям в 50290 рублей, а реально продается за 54250. Но это лишь усредненный показатель.

- Есть регионы, где картина прямо противоположная, и там наблюдается перекос в пользу покупателей. Например, на Чукотке строят по 55 тысяч рублей за метр, а продают по 40 тысяч рублей. В Мордовии по 44,5 тысячи рублей, а продают по 42 тысячи рублей. В Мурманске по 52 тысячи рублей, а продают по 50 тысяч рублей, - сказал Валерий Емельянов.

Средняя маржа застройщиков в Москве сейчас составляет 58 процентов. Разница между стоимостью бетонной коробки и той ценой, который платит за нее покупатель, составляет 56,5 тысячи рублей с каждого метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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