2020-03-02T18:39:29+03:00
Дом. Семья

Собаководы не одобрили строительство первого в России кинологического парка в Мурманске

А вот обычные жители идею поддержали
Елена МОЛОДЦОВА
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Кинологи решили, что большой парк для дрессировки собак им не нужен.Кинологи решили, что большой парк для дрессировки собак им не нужен.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сколько раз собачники пытались обратить внимание властей на то, что в Мурманске не хватает площадок для выгула. И вот на проблему владельцев домашних животных, наконец, обратили внимание. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис обнародовал идею строительства в столице Заполярья первого в России кинологического парка с полосами препятствий, беговыми маршрутами и выставочной площадкой.

Казалось бы, мечта сбылась. Однако идея с треском провалилась на обсуждении … с кинологическим сообществом. 17 клубов проголосовали против создания такого объекта в Мурманске и только три высказались «за».

- Большинство клубов захотели небольшие площадки ближе к своему собственному расположению. Сравните, одно дело получить спонсорские деньги на идею первого в России кинологического парка, а другое дело уговорить спонсоров потратится на простые площадки, - говорит руководитель Центра городского развития Мурманской области Андрей Коровянский. – К тому же заниматься небольшими дрессировочными площадками в существующей застройке крайне сложно и более затратно. На один малый объект потребуется около 1,5-2 миллиона рублей. При этом надо выдержать требуемые расстояния от окон домов, детских площадок и учреждений. Таких площадок для Мурманска требуется порядка 10-12 штук. Но это уже деньги будут из бюджета города или области, спонсоры вряд ли будут участвовать. В самих клубах таких средств нет.

Специалисты центра уже изучили предложенные клубами места для площадок и, оказалось, что они уже заняты. Обычные мурманчане идею кинологического парка поддержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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