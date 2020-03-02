Военную службу на Крайнем Севере предложили включать в трудовой стаж

2 Март 2020 2020-03-02T17:20:05+03:00

Если закон будет принят, то службу на Крайнем Севере будут считать в трудовой стаж. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На последнем заседании Мурманской областной Думы самым острым вопросом повестки дня стало начисление полярок с первого дня работы приезжающим работать в наш регион из других субъектов страны. Закон вступит в силу с 1 апреля.

Во время обсуждени депутат Олег Минин отметил, что военные, которые служат на Крайнем Севере, имеют право выйти на пенсию через 12 лет. Не сделать ли такую льготу и для врачей? Пока народные избранники думают над такой инициативой, в Москве будут думать над другим предложением из Мурманской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального заксобрания, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину направлено предложение о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Грубо говоря, тот год, что призывники будут отдавать долг Родине, будет отражен как "рабочий".

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