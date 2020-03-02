2020-03-02T17:20:05+03:00
Общество

Военную службу на Крайнем Севере предложили включать в трудовой стаж

Главе Федерального Cобрания ушло соответствующее предложение от депутатов Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Если закон будет принят, то службу на Крайнем Севере будут считать в трудовой стаж.Если закон будет принят, то службу на Крайнем Севере будут считать в трудовой стаж.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На последнем заседании Мурманской областной Думы самым острым вопросом повестки дня стало начисление полярок с первого дня работы приезжающим работать в наш регион из других субъектов страны. Закон вступит в силу с 1 апреля.

Во время обсуждени депутат Олег Минин отметил, что военные, которые служат на Крайнем Севере, имеют право выйти на пенсию через 12 лет. Не сделать ли такую льготу и для врачей? Пока народные избранники думают над такой инициативой, в Москве будут думать над другим предложением из Мурманской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального заксобрания, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину направлено предложение о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Грубо говоря, тот год, что призывники будут отдавать долг Родине, будет отражен как "рабочий".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске у памятника Алеше хотят создать красивый парк в честь Победы
Военную службу на Крайнем Севере предложили включать в трудовой стаж
Ковдор, Снежногорск и Кировск получат деньги на реализацию проектов благоустройства
Североморское АТП: «Дым в салон автобуса №120 Тулома – Мурманск пошел из-за забитого снегом выпускного патрубка»
У Абрам-Мыса столкнулись четыре машины, в аварии пострадали три человека
Жители Мурманска стали в пять раз меньше жаловаться на неубранный снег
Главой территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области стал Сергей Маган
В декабре 2019-го в Мурманской области выдали 773 ипотечных кредита на 1,7 миллиарда рублей
В Апатитах горела база отдыха "Экостровская"
В Норвегии 15 человек заразились коронавирусом, в Финляндии - два новых случая
"Комсомольская правда"-Мурманск" провела на Масленицу конкурс "Чудо-сани"
Матрос Северного флота вступил в организованную группу по сбыту наркотиков
Андрей Чибис поручил на уровне закона запретить латать ямы в Мурманской области кирпичами
В Мурманске у церкви сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте
Над Имандрой заметили мираж
В Мурманске появился первый умный дом с видеонаблюдением за подъездами
В полиции начали проверку по скандалу в ресторане быстрого питания в Мурманске
В Мурманске женщина напала на 10-летнего мальчика в магазине
Жители Ловозерского района просят создать снегоходный маршрут
В Мурманске мужчина обматерил и дал подзатыльник подросткам, нецензурно выражающимся в ресторане быстрого питания
Уснул за рулем: Под Тайболой столкнулись «ГАЗель» и Renault Duster
«Дом отторгает»: в Мурманске от здания отпал козырек, «прихватив» кусок сайдинга
В Мончегорске нашли трактористов для борьбы со снегом