Североморское АТП: «Дым в салон автобуса №120 Тулома – Мурманск пошел из-за забитого снегом выпускного патрубка»

2 Март 2020 2020-03-02T17:23:24+03:00

Перевозчик извинился перед пострадавшей пассажиркой и предложил ей обратиться в страховую за возмещением ущерба

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- Ситуация, получившая резонанс, красочно описана в социальных сетях, а на самом деле не заслуживает такого внимания, - начинает разговор с «КП» директор Североморского АТП Сергей Иванов.

Напомним: утренняя поездка на автобусе №120 из Туломы в Мурманск 26 февраля для студентки Анастасии Титовой закончилась больницей: девушка надышалась выхлопными газами так, что давление подскочило до 160. В Североморском АТП, которое обслуживает этот маршрут, провели проверку и выяснили причину ЧП.

- Мы дополнительно провели технический осмотр автобуса. Он полностью в исправном состоянии. Причина же небольшого задымления в салоне 26 февраля кроется в жидкостном подогревателе, который находится под днищем автобуса в агрессивной дорожной среде, - объясняет Сергей Иванов.

Как выяснилось, перед тем рейсом кондуктор попросила водителя включить подогреватель, чтобы пассажиры в салоне не замерзли. Никто из экипажа не подозревал, что выпускной патрубок устройства забился снегом во время стоянки в плохо почищенном кармане. По этой причине выхлопные газы в течение нескольких секунд попадали в салон, потом снег растаял и подогреватель заработал в штатном режиме.

- Мы уже принесли Анастасии Антоновне наши искренние извинения за доставленные неудобства и предложили обратиться в страховую компанию за возмещением причиненного вреда, - отметил собеседник «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU