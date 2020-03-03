2020-03-02T18:43:24+03:00
Звезды

Губернатор Мурманской области: «Общественные пространства должны жить по выходным и праздникам»

Над событийным наполнением должны постараться муниципалитеты под руководством минкультуры региона
Елена ЧУМАКОВА
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Мурманчанам не хватает ярких событий - уверены в правительстве региона. Фото: Петр НовиковМурманчанам не хватает ярких событий - уверены в правительстве региона. Фото: Петр Новиков
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Пожалуй, даже самые придирчивые и скептически настроенные северяне заметили, как в последнее время преобразились заполярные города и поселки. Благоустройство шагает по Кольскому полуострову, и, конечно, хочется, чтобы на новых общественных пространствах гремели праздники.

- В Североморске, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске и Кандалакшском районе есть четкий и детальный план событийных мероприятий, нацеленный на разные возрастные группы. Вопросы по наполнению остаются в Мурманске, Заполярном и Полярных Зорях, где запланированы по одному -два мероприятия. Так, например, в городе атомщиков бульвар «Северное сияние», выполненный в рамках нацпроект, по факту остается не заполненным, - отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк.

По информации минкультуры региона, на 57 общественных пространствах пройдет 111 крупных праздников, акций, фестивалей и так далее. Правда, все они носят сезонный характер. Тем не менее, на каждом пространстве пройдет не менее пяти мероприятий.

- Это формальный доклад, и меня он не устраивает. Мы в конце года мучительно в ручном режиме реализовывали проект в Полярных Зорях. Бульвар получился красивый, и теперь он должен жить! Как и другие общественные пространства. У нас большое количество учреждений культуры. Надо сделать так, чтобы люди могли выйти не только в магазин, а на какое-то интересное событие, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Бизнес готов нам помогать, а уж о спросе у северян и говорить нечего - они соскучились по праздникам и фестивалям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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