Жители Мурманска стали в пять раз меньше жаловаться на неубранный снег

2 Март 2020 2020-03-02T17:29:19+03:00

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Погода дала жилищникам небольшую передышку, и те не преминули ею воспользоваться. Даже те, кто недотягивал по уборке снега до удовлетворительной оценки, взяли этот рубеж.

- Был произведен выездной контроль в Ковдоре, Мончегорске, Кировске и Оленегорске. По Кировску отмечено большое количество невывезенного снега и значительное образование льда на крышах домов. По остальным городам можно сказать, что состояние удовлетворительное: дороги вычищены, техника активно работает, снег вывозился и, по оценкам местных жителей, ситуация сильно улучшилась за последние полторы недели, - отметил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Резко снизилось количество жалоб и по столице Заполярья. В частности, на «горячую линию» ЖКХ поступило всего 115 обращений, что на 311 меньше, чем на прошлой неделе. А по порталу «Наш Север» жалоб и вовсе стало меньше в пять раз. В чем же причина? Неужели жители устали строчить кляузы? Просто в Мурманске заработал оперативный штаб по уборке территории.

- Принято решение об уборке силами управления дорожного хозяйства еще 17 придомовых территорий, чьи управляющие компании недобросовестно выполняют свои обязанности. Всего такие работы выполнены в 77 дворах и на одном въезде во двор. В том числе 18 придомовых территорий убрали сами УК, получив информацию о наших намерениях сделать это за них. Всего из дворов вывезено 62 тысячи кубометров снега, - отрапортовал глава администрации Мурманской области Евгений Никора.

А ларчик-то просто открывался! Может быть, и другим муниципалитетам перенять этот опыт?

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