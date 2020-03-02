2020-03-02T17:29:19+03:00
Общество

Жители Мурманска стали в пять раз меньше жаловаться на неубранный снег

Улучшилась ситуация также в Мончегорске, Ковдоре и Оленегорске
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жалоб стало меньше, когда администрация стала работать за УК.Жалоб стало меньше, когда администрация стала работать за УК.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Погода дала жилищникам небольшую передышку, и те не преминули ею воспользоваться. Даже те, кто недотягивал по уборке снега до удовлетворительной оценки, взяли этот рубеж.

- Был произведен выездной контроль в Ковдоре, Мончегорске, Кировске и Оленегорске. По Кировску отмечено большое количество невывезенного снега и значительное образование льда на крышах домов. По остальным городам можно сказать, что состояние удовлетворительное: дороги вычищены, техника активно работает, снег вывозился и, по оценкам местных жителей, ситуация сильно улучшилась за последние полторы недели, - отметил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Резко снизилось количество жалоб и по столице Заполярья. В частности, на «горячую линию» ЖКХ поступило всего 115 обращений, что на 311 меньше, чем на прошлой неделе. А по порталу «Наш Север» жалоб и вовсе стало меньше в пять раз. В чем же причина? Неужели жители устали строчить кляузы? Просто в Мурманске заработал оперативный штаб по уборке территории.

- Принято решение об уборке силами управления дорожного хозяйства еще 17 придомовых территорий, чьи управляющие компании недобросовестно выполняют свои обязанности. Всего такие работы выполнены в 77 дворах и на одном въезде во двор. В том числе 18 придомовых территорий убрали сами УК, получив информацию о наших намерениях сделать это за них. Всего из дворов вывезено 62 тысячи кубометров снега, - отрапортовал глава администрации Мурманской области Евгений Никора.

А ларчик-то просто открывался! Может быть, и другим муниципалитетам перенять этот опыт?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске у памятника Алеше хотят создать красивый парк в честь Победы
Военную службу на Крайнем Севере предложили включать в трудовой стаж
Ковдор, Снежногорск и Кировск получат деньги на реализацию проектов благоустройства
Североморское АТП: «Дым в салон автобуса №120 Тулома – Мурманск пошел из-за забитого снегом выпускного патрубка»
У Абрам-Мыса столкнулись четыре машины, в аварии пострадали три человека
Жители Мурманска стали в пять раз меньше жаловаться на неубранный снег
Главой территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области стал Сергей Маган
В декабре 2019-го в Мурманской области выдали 773 ипотечных кредита на 1,7 миллиарда рублей
В Апатитах горела база отдыха "Экостровская"
В Норвегии 15 человек заразились коронавирусом, в Финляндии - два новых случая
"Комсомольская правда"-Мурманск" провела на Масленицу конкурс "Чудо-сани"
Матрос Северного флота вступил в организованную группу по сбыту наркотиков
Андрей Чибис поручил на уровне закона запретить латать ямы в Мурманской области кирпичами
В Мурманске у церкви сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте
Над Имандрой заметили мираж
В Мурманске появился первый умный дом с видеонаблюдением за подъездами
В полиции начали проверку по скандалу в ресторане быстрого питания в Мурманске
В Мурманске женщина напала на 10-летнего мальчика в магазине
Жители Ловозерского района просят создать снегоходный маршрут
В Мурманске мужчина обматерил и дал подзатыльник подросткам, нецензурно выражающимся в ресторане быстрого питания
Уснул за рулем: Под Тайболой столкнулись «ГАЗель» и Renault Duster
«Дом отторгает»: в Мурманске от здания отпал козырек, «прихватив» кусок сайдинга
В Мончегорске нашли трактористов для борьбы со снегом