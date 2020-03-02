В Мурманске у памятника Алеше хотят создать красивый парк в честь Победы
На прошлой неделе в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области презентовали проекты, которые победили на всероссийском конкурсе и скоро будут воплощены в жизнь.
Увы, пока в их числе нет некоторых важных для северян мест, которые важно было бы привести в порядок накануне 75-летия Великой Победы. Впрочем, это не значит, что про эти уголки все забыли.
Так, министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк сообщила о планах облагородить зону вокруг мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
- Сейчас это место не выглядит так, как должно было бы. Я сама много раз водила туда знакомых, и, честно говоря, стыдно. Назрел вопрос, что надо привести эту зону в порядок, - отметила Ольга Вовк. - Состояние участка вокруг памятника не отвечает великому слову "Победа" и подвигу нашего народа в годы войны.
Пока что четкого плана по преображению территории у "Алеши" нет, но предварительно рядом с ним хотят сделать тематический парк.
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ИСТОЧНИК KP.RU