2020-03-02T17:32:11+03:00
Общество

В Мурманске у памятника Алеше хотят создать красивый парк в честь Победы

В министерстве градостроительства и благоустройства задумались, как привести эту зону в порядок
Мария ПАШЕНКОВА
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"Алеша" - один из самых узнаваемых памятников в России."Алеша" - один из самых узнаваемых памятников в России.Фото: Олег ФИЛОНОК
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На прошлой неделе в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области презентовали проекты, которые победили на всероссийском конкурсе и скоро будут воплощены в жизнь.

Увы, пока в их числе нет некоторых важных для северян мест, которые важно было бы привести в порядок накануне 75-летия Великой Победы. Впрочем, это не значит, что про эти уголки все забыли.

Так, министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк сообщила о планах облагородить зону вокруг мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

- Сейчас это место не выглядит так, как должно было бы. Я сама много раз водила туда знакомых, и, честно говоря, стыдно. Назрел вопрос, что надо привести эту зону в порядок, - отметила Ольга Вовк. - Состояние участка вокруг памятника не отвечает великому слову "Победа" и подвигу нашего народа в годы войны.

Пока что четкого плана по преображению территории у "Алеши" нет, но предварительно рядом с ним хотят сделать тематический парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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