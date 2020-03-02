2020-03-02T17:35:14+03:00
Общество

В декабре 2019-го в Мурманской области выдали 773 ипотечных кредита на 1,7 миллиарда рублей

Ставка достигла минимального значения за последние 4 года
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Северяне не теряют интерес к ипотеке.Северяне не теряют интерес к ипотеке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ипотека – одно из самых популярных решений квартирного вопроса. Особенно это распространено у молодых людей и недавно сформировавшихся ячеек общества. Северяне нередко обращаются за кредитом на жилье. Так, в декабре 2019 года в Мурманской области было предоставлено 773 ссуды на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Причиной бума стало снижение процентной ставки в регионе. В последнем месяце прошлого года она достигла минимального значения за последние 4 года – 9,04% годовых. А совокупная задолженность по ипотеке на 1 января 2020 года составила 39,4 миллиарда рублей и по сравнению с 1 января 2019 года выросла на 11,1%.

- Снижение процентных ставок вызывает рост интереса к ипотеке. Кроме того, с 31 июля 2019 года граждане получили возможность воспользоваться ипотечными каникулами – приостановкой выплат или снижением суммы выплат по ипотечному кредиту в течение полугода при соблюдении определенных условий, - отметил управляющий отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации Андрей Климов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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