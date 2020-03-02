Главой территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области стал Сергей Маган

2 Март 2020 2020-03-02T17:38:04+03:00

Сергей Маган проработал 10 лет заместителем руководителя Фонда ОМС в регионе, а теперь пересел в его кресло. Фото: Правительство Мурманской области

До этого он был заместителем руководителя в этом же учреждении

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Кадровые изменения продолжают греметь в стенах правительства Мурманской области и не только.

- У нас появился новый руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области. Это Сергей Маган. Он известен многим, - представил нового коллегу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Сергей Владимирович, вам успехов на этом поприще. Сегодня мы как раз обсуждаем нашу программу госгарантий и пытаемся сделать так, чтобы, с одной стороны, она была максимально прозрачна, с другой – максимально настроена на медицинскую помощь в нашем регионе. Всем, кто связан с медициной, просьба помогать Сергею Владимировичу.

К слову, Сергей Маган в Фонде ОМС не новичок. С 2009 года он работал заместителем руководителя регионального отделения и зарекомендовал себя как ответственный человек и профессионал. Что ж, пришло время сделать шаг вперед.

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