2020-03-02T17:38:04+03:00
Общество

Главой территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области стал Сергей Маган

До этого он был заместителем руководителя в этом же учреждении
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Сергей Маган проработал 10 лет заместителем руководителя Фонда ОМС в регионе, а теперь пересел в его кресло. Фото: Правительство Мурманской областиСергей Маган проработал 10 лет заместителем руководителя Фонда ОМС в регионе, а теперь пересел в его кресло. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Кадровые изменения продолжают греметь в стенах правительства Мурманской области и не только.

- У нас появился новый руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области. Это Сергей Маган. Он известен многим, - представил нового коллегу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Сергей Владимирович, вам успехов на этом поприще. Сегодня мы как раз обсуждаем нашу программу госгарантий и пытаемся сделать так, чтобы, с одной стороны, она была максимально прозрачна, с другой – максимально настроена на медицинскую помощь в нашем регионе. Всем, кто связан с медициной, просьба помогать Сергею Владимировичу.

К слову, Сергей Маган в Фонде ОМС не новичок. С 2009 года он работал заместителем руководителя регионального отделения и зарекомендовал себя как ответственный человек и профессионал. Что ж, пришло время сделать шаг вперед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске у памятника Алеше хотят создать красивый парк в честь Победы
Военную службу на Крайнем Севере предложили включать в трудовой стаж
Ковдор, Снежногорск и Кировск получат деньги на реализацию проектов благоустройства
Североморское АТП: «Дым в салон автобуса №120 Тулома – Мурманск пошел из-за забитого снегом выпускного патрубка»
У Абрам-Мыса столкнулись четыре машины, в аварии пострадали три человека
Жители Мурманска стали в пять раз меньше жаловаться на неубранный снег
Главой территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области стал Сергей Маган
В декабре 2019-го в Мурманской области выдали 773 ипотечных кредита на 1,7 миллиарда рублей
В Апатитах горела база отдыха "Экостровская"
В Норвегии 15 человек заразились коронавирусом, в Финляндии - два новых случая
"Комсомольская правда"-Мурманск" провела на Масленицу конкурс "Чудо-сани"
Матрос Северного флота вступил в организованную группу по сбыту наркотиков
Андрей Чибис поручил на уровне закона запретить латать ямы в Мурманской области кирпичами
В Мурманске у церкви сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте
Над Имандрой заметили мираж
В Мурманске появился первый умный дом с видеонаблюдением за подъездами
В полиции начали проверку по скандалу в ресторане быстрого питания в Мурманске
В Мурманске женщина напала на 10-летнего мальчика в магазине
Жители Ловозерского района просят создать снегоходный маршрут
В Мурманске мужчина обматерил и дал подзатыльник подросткам, нецензурно выражающимся в ресторане быстрого питания
Уснул за рулем: Под Тайболой столкнулись «ГАЗель» и Renault Duster
«Дом отторгает»: в Мурманске от здания отпал козырек, «прихватив» кусок сайдинга
В Мончегорске нашли трактористов для борьбы со снегом