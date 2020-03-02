Главой территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области стал Сергей Маган
Кадровые изменения продолжают греметь в стенах правительства Мурманской области и не только.
- У нас появился новый руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области. Это Сергей Маган. Он известен многим, - представил нового коллегу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Сергей Владимирович, вам успехов на этом поприще. Сегодня мы как раз обсуждаем нашу программу госгарантий и пытаемся сделать так, чтобы, с одной стороны, она была максимально прозрачна, с другой – максимально настроена на медицинскую помощь в нашем регионе. Всем, кто связан с медициной, просьба помогать Сергею Владимировичу.
К слову, Сергей Маган в Фонде ОМС не новичок. С 2009 года он работал заместителем руководителя регионального отделения и зарекомендовал себя как ответственный человек и профессионал. Что ж, пришло время сделать шаг вперед.
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